Il Chiostro degli Agostiniani ospita la presentazione del nuovo libro di Marcello Veneziani

Dopo una breve pausa, lunedì 1 settembre, nel Chiostro degli Agostiniani di Lecce con la presenza di Marcello Veneziani, riprendono gli appuntamenti della quinta edizione di Agostiniani Libri, rassegna letteraria e culturale del Comune di Lecce e della Biblioteca Ognibene, realizzata e promossa in sinergia con numerose librerie, case editrici, associazioni e realtà del territorio.



Alle 19:30, dialogando con il sindaco Adriana Poli Bortone e l’avvocato Carlo Ciardo, il giornalista e scrittore pugliese, autore di vari saggi di filosofia, letteratura e cultura politica, presenterà “C’era una volta il Sud. Racconti e ricordi illustrati del Meridione di un tempo” ( edito da Rizzoli).

Da molti anni Marcello Veneziani riflette e scrive sul Sud. Il Meridione d’Italia occupa un posto speciale nella sua privata geografia dei sentimenti: il Sud come «infanzia del mondo, provincia dell’universo, luogo d’ombre e di luce della nostalgia, casa dei miti».

In questo libro illustrato, la nostalgia per il mondo di ieri si combina con la fascinazione per l’immagine fotografica: foto paesane e famigliari, scene di quotidianità domestica, di vita di campagna e ai bordi del mare, ritratti di antenati, primi piani, gruppi di famiglia, figure curiose, matrimoni, funerali, processioni e feste patronali. Il risultato è un viaggio di immagini e pensieri nel Sud e nella fotografia, nei sentimenti e nei ricordi che suscitano, alla ricerca di un mondo e di un tempo perduti per metterne in salvo la memoria prima che cali la notte.