Marcello Veneziani presenta a Tuglie il libro “L’amore necessario”

Torna a Tuglie Marcello Veneziani, ospite affezionato della rassegna culturale Anno Zero organizzata dal Sindaco Silvia Romano, lo scrittore e giornalista, questa sera, presenterà il libro “L’amore necessario”.

La rassegna di arte, teatro, cultura e spettacolo ha visto, nel corso dei mesi estivi, protagonisti bambini, famiglie, amanti del teatro, del rock e proprio giorni fa, anche della musica Jazz con lo straordinario concerto di Gegè Telesforo che ha incantato il pubblico presente in piazza.

Sarà ancora una volta Piazza Garibaldi, con la sua bellezza, l’atmosfera intima ed accogliente, l’agorà che ospiterà la presentazione del lavoro di Veneziani, dialogherà con lui il primo cittadino e l’avvocato Luciano De Francesco dell’associazione Idee a Sud Est partner del progetto.

Marcello Veneziani originario di Bisceglie vive tra Roma e Talamone, giornalista ha collaborato con i più importanti quotidiani e settimanali, ha creato e diretto diverse riviste, ha scritto a lungo su Il Giornale, chiamato da Montanelli e poi da Feltri, attualmente è editorialista de La Verità e di Panorama e commentatore della Rai.

Autore di vari saggi di filosofia, letteratura e cultura politica negli ultimi anni ha affrontato temi più esistenziali. A Tuglie presenterà la sua ultima fatica letteraria “L’amore necessario”, libro pubblicato da Nodi Marsilio Editori a gennaio 2024.

Il prossimo appuntamento della rassegna è per giovedì 5 settembre con Franco Chiarello e la presentazione del suo volume “Franco Cassano a passeggio sui confini”. Franco Chiarello, ordinario di sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università di Bari, illustrerà il suo saggio su Franco Cassano, instancabile esploratore di territori di confine, di quelle linee che separano e al tempo stesso connettono popoli, nazioni e culture. A partire dal confine a lui più prossimo, il lungomare di Bari, luogo principe delle sue lunghe passeggiate, dove terra e mare si incontrano e si toccano.

«Sono onorata – dichiara il sindaco Romano- di concludere la rassegna culturale Anno Zero, che mi vede per la prima volta nella carica di sindaca del mio comune, con la presenza nella nostra cittadina di personaggi di spessore culturale molto alto e nomi altisonanti come Marcello Veneziani e Franco Chiarello. Il dibattito sarà affrontato nel nuovo spazio “Agorà”, messo a disposizione di tutti i cittadini dall’amministrazione comunale, per ritornare a vivere la nostra Piazza come luogo di scambio culturale e di condivisione».