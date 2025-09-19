Veglie accoglie il Giudice Maria Francesca Mariano per la presentazione del libro ‘La scialletta rossa’

Un evento di grande significato civile e culturale animerà il chiostro dell’ex convento di Veglie sabato 20 settembre alle ore 19:00, quando il giudice Maria Francesca Mariano, da tempo sotto scorta per il suo impegno contro le mafie, presenterà il suo libro “La scialletta rossa“.

L’incontro sarà introdotto dal sindaco Mariarosaria De Bartolomeo e vedrà la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Cosentino, che dialogherà con l’autrice, offrendo spunti di riflessione sul valore della giustizia, della memoria e dell’impegno civile.

La serata sarà impreziosita da letture di brani tratti dal libro e da momenti di danza, in un intreccio di linguaggi artistici volto a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità e della resistenza alle mafie.

Il dialogo tra l’autrice e Salvatore Cosentino sarà intervallato da letture dal testo e da un brano di pizzica ballato dal vivo ed uno di tango argentino ballato dal vivo. La pizzica sarà ballata da tre coppie, nelle quali è presente un avvocato argentino vincitore del premio Flaiano per il cinema, mentre il tango da un noto maestro internazionale.