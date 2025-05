“Racconto per Enrico. C’erano una volta i partiti”, Mario Toma presenta il suo libro

“Come sta la democrazia? La sfida referendaria: il dovere civico della partecipazione” è il titolo di una iniziativa organizzata dall’Associazione Enrico Berlinguer di Lecce in programma il 28 maggio alle ore 18 a Lecce nella Masseria Tagliatelle.

Il presidente dell’Associazione, Mario Toma, presenterà il suo ultimo libro “Racconto per Enrico. C’erano una volta i partiti”, un testo appassionato per tramandare al nipote Enrico un punto di vista sulla storia della democrazia italiana. Un racconto lucido, scritto da un osservatore privilegiato (e sicuramente di parte) di quella vicenda: Toma, 78 anni, tra i numerosi incarichi ricoperti nel Pci è stato infatti parlamentare dal 1983 al 1992. Nel libro ripercorre lo sviluppo storico e politico dei partiti, dal referendum istituzionale fino ai giorni nostri. Protagonisti indiscussi della vita democratica del Paese nei suoi primi 40 anni di vita democratica, i partiti nel tempo si sono sbiaditi sotto i colpi delle inchieste della magistratura e poi della personalizzazione, del sovranismo, del populismo che hanno caratterizzato la scena politica dagli anni Novanta in poi. “La mia generazione esce sconfitta”, scrive. Affidando però la sua speranza ai coetanei del nipote: “Ho molta fiducia che la tua generazione si impegnerà a riprendere il cammino del cambiamento e del progresso, di piena realizzazione della democrazia e del socialismo”.

Il libro – che gode dei contributi di Michele Graduata, già deputato del Partito Comunista Italiano tra il 1979 e il 1987 e Diego Dantes, presidente del Circolo Anpi di Lecce – sarà presentato a pochi giorni dalla sua uscita durante una iniziativa legata al referendum.

Durante la serata, l’autore del libro dialogherà con Sandra Zappatore, direttrice di Arca Sud Salento e Tommaso Moscara, segretario generale della Cgil Lecce. Modera la giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Alessandra Lupo.