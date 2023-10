“Non ho ucciso l’Uomo Ragno”, Mauro Repetto presenta il suo libro a Lecce

Mauro Repetto, lo storico co-fondatore del gruppo degli 883, presenta il suo libro, “Non ho ucciso l’Uomo Ragno”, a Lecce il 6 ottobre alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli, in Via Templari, 9. In dialogo con l’autore ci sarà Clio Evans.

Dopo anni di silenzio, per la prima volta il cantautore ha deciso di raccontarsi in un libro: Non ho ucciso l’Uomo Ragno è il racconto della vita dell’artista, scritto insieme al giornalista Massimo Cotto.

Il libro

La vita di Mauro Repetto assomiglia più a un romanzo che a una biografia. Fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali, è stato cantante e co-autore delle più celebri hit del duo. Il successo clamoroso, arrivato quando era appena un ragazzo, è stato seguito poco dopo da crisi, panico, disorientamento, da considerazioni come “non è più il mio sogno”.

La crisi fu talmente profonda che Repetto sparì da un giorno all’altro, lasciando a Max, suo amico e sodale, soltanto una frase ambigua che, col senno di poi, sarebbe stata decifrata per quel che era: un addio. Repetto abbandonò la musica, la popolarità e i tanti soldi che stavano arrivando per andarsene negli Stati Uniti, alla ricerca di altri sogni e di una modella vista una volta sola a una sfilata di moda.

Negli anni seguenti nasce il mito, tutti si chiedono dove sia finito, che cosa faccia, se sia ancora vivo o se non abbia fatto la brutta fine dell’Uomo Ragno cantato nelle sue canzoni.

Scritto a quattro mani insieme a Massimo Cotto, giornalista e scrittore esperto di biografie musicali, “Non ho ucciso l’Uomo Ragno” è un racconto che sconfina nell’incredibile, tra gangster e illusioni, pestaggi e briciole di Hollywood. Una storia che apre alle emozioni e ai pensieri di Mauro Repetto, aiutandoci a comprendere la sua decisione di diventare invisibile, anonimo, di non essere riconosciuto da nessuno. È la testimonianza del lungo viaggio alla ricerca di se stesso e della conquistata pace con il suo passato, che oggi gli fa dire in modo liberatorio che “non ha ucciso l’Uomo Ragno”, ma ha solo inseguito e raggiunto i suoi nuovi sogni.

Mauro Repetto

Classe 1968, è il co-fondatore del gruppo 883 e co-autore dei primi due album e di metà del terzo. È laureato in Lettere e ora è Event Executive per la Walt Disney Company a Parigi.

Massimo Cotto

Astigiano 61enne, è voce radiofonica di Virgin Radio, giornalista e scrittore.

(A destra Mauro Repetto. Immagine tratta dal web)