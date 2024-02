Alla Biblioteca Vergari di Nardò si presenta il libro di Pierandrea Fanigliulo “Il volo di Aracne”

Giovedì 8 Febbraio 2024 alle ore 18 presso la Biblioteca Vergari di Nardò (piazzetta Biblioteca, 7) sarà presentato il libro di Pierandrea Fanigliulo “Il volo di Aracne. Un Salento tra magia e desideri” edito da Musicaos Editore.

La prefazione del volume è di Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell’U.S. Lecce, dialogherà con l’autore la giornalista Annalisa Quaranta. Interverranno Giulia Puglia (Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione), Antonio Tondo (Presidente del Consiglio Comunale con delega allo sport), Tony De Paola (Presidente della Consulta Comunale dello Sport di Nardò).

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Nardò, Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione . All’evento parteciperà l’atleta salentina Luisa Rizzo, campionessa di droni. Verrà, inoltre, proiettato il cortometraggio “Io Aracne” ispirato al libro e realizzato con le immagini del drone pilotato da Luisa Rizzo

Aracne torna a volare sui cieli del Salento, insieme ai suoi amici, alla ricerca dei suoi genitori, tra le magie di un territorio fantastico, inseguendo i propri sogni e desideri.

Una storia contemporanea, una favola per lettori di ogni età, un atto d’amore nei confronti di una terra che viene percorsa in volo per scoprire tutto ciò che l’uomo ha fatto per esaltarla e accorgersi di ciò che in essa può essere salvaguardato, un racconto per l’ambiente in cui la natura e l’uomo cercano un punto di equilibrio e in cui il mondo animale e quello vegetale sono luoghi di cura e magia, in un tessuto sinergico dove tutto partecipa di una bellezza da vivere e rispettare giorno dopo giorno.

Un messaggio importante rivolto a tutti coloro che hanno a cuore non solo i paesaggi, ma anche le tradizioni secolari che si avvicendano con le stagioni, tramandando l’arte di trasformare le materie prime in nutrimento per la tavola e in manufatti artistici, costruzioni, architetture, segni della presenza dell’uomo nella storia e dove i protagonisti, Aracne, JJ, Lilly, Salento, Anna e Pietro, imparano a sentire i segnali che la natura gli invia, e scoprono l’importanza e la forza dell’amicizia.

Pierandrea Fanigliulo

Nato a Galatina, classe 1984, parallelamente alla carriera calcistica, che lo porta a vivere in diverse regioni italiane, consegue due lauree: la prima in Scienze della Comunicazione e la seconda in Economia del turismo. Dal 2020 diventa giornalista pubblicista collaborando con diverse testate. È ideatore e fondatore del sito http://www.ilfani.it sul quale, oltre alle news, viene raccontato lo sport attraverso le storie dei suoi protagonisti.