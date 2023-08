Nel Chiostro dell’Antico Seminario la presentazione del libro dell’economista Riccardo Cesari su Don Milani

Sarà presentato domani, martedì 22 agosto, alle 20.30, nel chiostro dell’antico seminario di piazza Duomo, a Lecce, il libro-biografia “Hai nascosto queste cose ai sapienti. Don Lorenzo Milani, vita e parole per spiriti liberi” (Giunti editore) scritto dall’economista Riccardo Cesari, ordinario di metodi matematici per l’economia e le Scienze attuariali e finanziarie all’Università di Bologna. Nel centenario della nascita del sacerdote, maestro e sociologo rivoluzionario, il libro restituisce l’avventura intellettuale e umana di Don Milani e l’attualità del suo pensiero. E per la prima volta, viene tratteggiata anche la figura di un Don Milani economista.

In oltre 600 pagine in cui tanti passi cruciali delle lettere e degli altri scritti di Don Milani vengono commentati e comparati con il nostro tempo, ci sono tutti i 44 anni di vita del fondatore della Scuola di Barbiana – nato il 27 maggio 1923 a Firenze dove è morto il 26 giugno 1967. Neppure mezzo secolo di vita in cui l’autore di “Lettera a una professoressa”, scritto insieme ai ragazzi della scuola di Barbiana, ha attraversato tutti i grandi eventi del “secolo breve”, dai totalitarismi al secondo conflitto mondiale, dall’avvento delle comunicazioni di massa al Concilio Vaticano II, fino alla contestazione giovanile.

All’incontro di domani sarà presente l’autore, Riccardo Cesari, che illustrerà il suo lavoro. Introdurranno l’arcivescovo di Lecce, Michele Seccia e il procuratore generale della Corte d’Appello di Lecce, Antonio Maruccia.