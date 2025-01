“50 anni di Storia 50 anni di storie “, a Calimera si presenta il nuovo libro di Leda Durelli

Giovedì 9 gennaio, alle ore 19.30, presso la Casa dei Kalimerìti a Calimera, si svolgerà la prima presentazione del nuovo libro di Leda Durelli dal titolo “50 anni di Storia 50 anni di storie. Dettagli scherzosi e semiseri in un negozio al dettaglio”, edito da Edizioni Esperidi.

Introdurrà la serata Renato Colaci dell’Associazioni Kalimerìti, interverranno i docenti Salvatore Tommasi e Francesca Licci mentre Emanuele Licci e Apollonio Tommasi arricchiranno la serata con la loro musica.

Sarà presente l’editore Claudio Martino.

L’evento è patrocinato dal comune di Calimera ed è organizzato da Arci Kalimeriti e Acea (Associazione Calimerese Esercenti e Artigiani).

Nel volume, l’autrice, commerciante per cinquant’anni, saluta tutti coloro che sono passati dal suo negozio di abbigliamento sito centro di Calimera e che, dal primo gennaio 2025 non è più in attività. Un addio dunque, ma in modo appunto scherzoso e semiserio, così come divertenti e curiosi sono i tanti episodi narrati.

Leda Durelli risiede a Calimera, nella Grecìa Salentina. Nel 2013 ha pubblicato il racconto Passeggiando con te, dedicato a Roca. Ha pubblicato alcuni articoli sul giornale satirico calimerese “La Kinita”. Leda si definisce una grafomane impenitente ma senza regole e, dopo cinquant’anni di attività presso il suo negozio di abbigliamento, decide di scriverne la storia per dargli un malinconico e meraviglioso addio.