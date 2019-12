L’Ambasciatrice dell’India in Italia visita il presepe in sabbia di Scorrano: ‘Emozionata per la vostra accoglienza’

Un presepe così denso di significati che anche l’Ambasciatrice dell’India in Italia ha sentito il dovere istituzionale oltre che il piacere di conoscere. E così stamattina Reenat Sandhu è giunta in visita alle sculture in sabbia di Scorrano per rendere onore agli artisti che con il loro talento, genio ed estro creativo hanno realizzato una Natività che, sotto lo sguardo buono di San Francesco d’Assisi, del Mahatma Gandhi e di Don Tonino Bello, è un autentico omaggio alla laboriosità civica secondo il messaggio presente nel Vangelo di Marco: ‘Gloria a Dio nell’Alto dei Cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà’.

‘Giungo in visita a questo presepe che è un vero simbolo della pace e della fratellanza tra i popoli – ha detto la diplomatica visibilmente emozionata -. La scelta di realizzare le sculture in sabbia è davvero coinvolgente perché stiamo parlando di un elemento con il quale tutti da bambini abbiamo giocato in spiaggia ed è bellissimo vedere come quei granelli compattati si trasformino in personaggi, volti, azioni di comunità. Ringrazio Scorrano per la calorosa accoglienza ricevuta, un’accoglienza così gentile che mai avrei immaginato’.

Grande la soddisfazione dei soci dell’associazione Promuovi Scorrano che ogni anno inventa qualcosa per coinvolgere la comunità e promuoverla agli occhi dei salentini e dei turisti che la visitano spesso richiamati proprio da quelle iniziative.

La Natività di Sabbia (Sand Nativity, appunto) ha visto la creativa laboriosità di sei artisti internazionali che hanno incantato gli occhi dei visitatori: Leonardo Ugolini, Mac David, Sue McGrew, Marielle Heessels, Pavel Mylnikov (autore della scultura del Profeta indiano della Non – Violenza) e Sudarsan Pattnaik (guarda il video durante la preparazione dei lavori).

Il Sindaco di Scorrano, Guido Stefanelli, ha omaggiato l’ambasciatrice con lo stemma della città, da tutti conosciuta come capitale mondiale delle luminarie. Anche il mondo della politica locale ha voluto tributare il proprio saluto all‘Ambasciatrice dell’India. Presenti, tra gli altri, il senatore Dario Stefano, Vice Presidente del gruppo PD nella Camera Alta del Parlamento Italiano e Raffaele Fitto, candidato presidente del centrodestra per la Regione Puglia.

Ricordiamo che la Natività in sabbia di Scorrano è patrocinata dal Senato della Repubblica Italiana, dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Scorrano e della Provincia di Lecce, oltre che dall’Ambasciata dell’India a Roma, dal Consolato onorario della Federazione Russa in Bari, dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dall’Ambasciata del Belgio a Roma.

Orari e giorni di visita alla Sand Nativity

Le opere potranno essere visitate fino al 6 gennaio 2020, tutti i giorni negli orari di seguito indicati: