Con Bricks4 City il Museo Castromediano progetta virtualmente il futuro dei suoi spazi esterni

Prosegue l’impegno del Museo Castromediano di Lecce attraverso il progetto Bricks4City, un laboratorio virtuale attivo per l’incontro di culture, spazio pubblico aperto e inclusivo in cui interagire, conoscersi, progettare, a più voci, per ripensare il margine tra Città e Museo con metodologie partecipative a cura di Città fertile, Kids Project Education e altre realtà, al fianco di laureandi e famiglie.

Partecipazione e progettazione on line ai tempi del Covid-19

Il contenitore culturale leccese, anche in queste settimane in cui i luoghi della cultura sono chiusi per far fronte all’emergenza sanitaria, è spazio (virtuale) in cui ritrovarsi e pensare – insieme – il proprio futuro all’insegna di una metodologia che consiste nel dialogo serrato tra facilitatori, famiglie e laureandi e laureati selezionati tramite call.

Il progetto

In cosa consiste il progetto? La strategia è quella di immaginare mattoncini Legovirtuali, come enzimi di partecipazione attiva, come strumenti in mano alle comunità locali per costruire nuovi scenari di senso, in grado di migliorare e potenziare gli spazi sociali e culturali.

Bricks4City in questi giorni sale al livello successivo. Il processo di partecipazione bottom-up che vuole ripensare la dinamica museo/città tra il Museo Castromediano e Lecce arriva a un punto di svolta con il coinvolgimento attivo delle famiglie selezionate dopo la call dei giorni scorsi.

Successivamente ai momenti formativi su Minecraft®e alla costruzione di un modellino realistico del Museo e dei suoi dintorni, il team di giovani partecipanti al progetto è entrato nel vivo della progettazione partecipativa, conoscendone le metodologie e le tecniche principali, a cui è seguita una conoscenza preliminare delle famiglie con cui collaboreranno: adesso il processo entra in una nuova fase grazie soprattutto alla partecipazione attiva dei bambini tra gli 8 e i 10 anni.

Bricks4City trova la sua forza proprio nella sua natura trasversale e variegata. Oltre all’esperienza del capofila, Kids Project Education e alle competenze dei partner tecnici del progetto, tra cui Città Fertile, gruppo tecnico orizzontale per le strategie urbane partecipate e il Polo Biblio-museale di Lecce, il processo può contare sulla sana contaminazione di idee fornita dal team di giovani under 30, tutti con background accademici differenti ma complementari, e che ha già dato i suoi frutti. Ruolo fondamentale sarà inoltre quello dei bambini, la cui creatività nasconde un occhio critico e attento che non mancherà di individuare nuovi utilizzi per gli spazi esistenti del Museo e per la loro fruizione presente e futura.

Durante tutto il mese di gennaio si terranno incontri che avranno come protagonisti il Team under 30 e le famiglie. Tutte le attività di progettazione partecipata che saranno svolte in questi incontri, porteranno alla realizzazione di un progetto partecipato e alla sua restituzione su Minecraft®. Le tre idee progettuali, sviluppate dai tre gruppi di lavoro (città nel museo, museo nella città, margine città/museo), troveranno una sintesi in un meta-progetto condiviso, che, la direzione del Museo si impegna a fare suo.

Tutta la fase di progettazione partecipata verrà gestita in virtuale attraverso la metodologia del Metaplan coadiuvato dalla piattaforma digitale Live Board®, Planning 4 Real, attraverso Minecraft®.

Una volta definito il progetto e restituito in digitale, le fasi successive saranno dedicate alla diffusione dei risultati su scala regionale e nazionale attraverso la stampa e alla disseminazione web attraverso l’utilizzo di varie piattaforme digitali.

Il lavoro di co-progettazione non sarà fine a se stesso, diventerà parte integrante del Museo Castromediano; all’interno del museo sarà allestita una postazione in cui si potrà visitare, interagire e anche “giocare” con il modello virtuale riprodotto nel videogioco.