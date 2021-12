Laboratori creativi, Candido Presepe e luminarie. Al via il “Natale all’Abbazia di Cerrate”

Natale è tornare a casa, ritrovare la famiglia, godere del calore e dell’affetto di parenti e amici. È il periodo più magico dell’anno, l’occasione più preziosa per trascorrere insieme momenti di serenità e dedicare un regalo speciale ai nostri cari. Per questo anche nel 2021, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita il pubblico a visitare l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, che per le prime due domeniche di dicembre dalle ore 10 alle 13 ospiterà laboratori creativi per grandi e piccoli.

Inoltre, dal 5 dicembre al 9 gennaio 2022, si potrà ammirare la splendida Natività realizzata dallo scultore salentino Salvatore Sava, che con la sua opera Il candido presepe interpreta il racconto evangelico in chiave contemporanea, seppur rispettando con la massima cura la tradizione della sua regione di origine. Già esposti nel 2017 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, gli oltre trenta personaggi sono stati realizzati con essenziali blocchi squadrati che, appena sbozzati, riconducono immediatamente all’iconografia tipica presepiale; il materiale scelto è la locale e candida pietra leccese, dove talvolta si inseriscono elementi in ferro o parti in cemento.

I soggetti, Sacra famiglia, pastori e angeli, dalle grandi membra e dalle piccole teste, estremamente semplificate e colte in un movimento appena accennato, dialogano con gli animali presenti, pecore, bue e asinello, e verranno posizionati sopra un grande tavolo circolare, che è la base di tutti gli altri 31 presepi realizzati nel corso degli anni da noti artisti del Novecento e che oggi compongono la collezione del Museo Internazionale del Presepe “Vanni Scheiwiller” di Castronuovo Sant’Andrea (PZ), ricco di altri 250 presepi dal XVII al XXI secolo.

L’allestimento, curato dall’artista, è in collaborazione con il Museo internazionale del Presepe “Vanni Scheiwiller”.

L’iniziativa, inoltre, si avvale della collaborazione della Delegazione FAI di Lecce.

Per far rivivere la tradizione salentina delle luminarie, che addobbano e illuminano le piazze e i monumenti religiosi durate le festività o le feste patronali, la Loggia sarà allestita dalle composizioni dell’artigiano Carlo Durante: vere e proprie opere d’arte in legno e luci colorate, che per l’occasione sono realizzate interamente a mano in dimensioni più piccole.

Il primo appuntamento è atteso per oggi, domenica 5 dicembre, con un laboratorio dedicato agli antichi mestieri e in particolare all’antica tecnica salentina della cartapesta. Guidati dal maestro artigiano Mario Di Donfrancesco, tutti i partecipanti potranno realizzare piccoli angeli seguendo tutte le fasi di lavorazione che questo affascinante mestiere richiede. Al termine ognuno potrà portare a casa la propria creazione originale.

Seguirà domenica 12 dicembre un laboratorio artigianale condotto da Teresa Perrone finalizzato alla realizzazione di piccoli capolavori per arricchire il Presepe, all’insegna della manualità e della fantasia. Tra panieri di frutta in miniatura, canestrelli di pane e piccoli scenari realizzati con materiali poveri, rifioriranno, nella magica atmosfera del Natale, scene di vita quotidiana e contadina di una tradizione autenticamente salentina.

Al termine di entrambe le mattine, sarà possibile ristorarsi con un cestino tipico salentino fornito da Antichi Sapori prenotabile entro il venerdì mattina precedente.

Il 24 dicembre in Chiesa si attenderà la nascita di Gesù. La Santa Messa della Veglia di Natale, a cura della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano avrà inizio alle 23:45. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Prenotazioni al tel. 328/7094590.