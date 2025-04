Nella Chiesa di Sant’Irene la rappresentazione “Croce-Via” scritta dal Giudice Francesca Mariano

Si svolgerà sabato 12 aprile, alle ore 21,00 nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Irene la rappresentazione sacra dal titolo “Croce-Via”, promossa dal Prefetto di Lecce Natalino Manno in collaborazione con il Giudice Maria Francesca Mariano, l’Arcidiocesi di Lecce, la Fondazione “SplendorFidei ETS” e la Fondazione Artwork Cultura.

La manifestazione si propone di stimolare la riflessione e il dialogo con la collettività su temi legati alla tradizione cristiana in occasione delle imminenti festività pasquali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione presso la Sala degli Specchi della Prefettura, il Prefetto o ha rivolto un sentito ringraziamento al Giudice Mariano, autore del testo, per questa ulteriore opera di promozione della cultura della legalità partendo dai valori cristiani di amore, fratellanza e rispetto della libertà di scelta dell’uomo, scelta che talvolta può portare all’errore, a cui tuttavia si può sempre porre rimedio orientando diversamente la propria condotta, seguendo la stella polare dell’amore che salva sempre.

Ha inoltre voluto ringraziare l’Arcivescovo di Lecce Mons. Michele Seccia, per aver raccolto prontamente l’invito a collaborare nella realizzazione di questa iniziativa, aperta alla più ampia partecipazione della cittadinanza, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale coinvolgere la comunità nella conoscenza della Passione di Cristo, definito da molti come “il più grande rivoluzionario della storia”.

Francesca Mariano, nel ringraziare il Prefetto per la sensibilità al tema, ha illustrato i contenuti dello spettacolo, che si propone di portare in scena la Passione di Cristo in una chiave differente, tesa a valorizzare, attraverso i dialoghi, i temi dell’amore, dell’amicizia, del tradimento, dell’ingiustizia, del riscatto e della redenzione e del riscatto di Gesù, di insegnamento per tutti, indipendentemente dalla fede eventualmente professata.

Don Antonio Montinaro, Rettore della Chiesa di Sant’Irene, ha portato il saluto dell’Arcivescovo, esprimendo il particolare apprezzamento della Curia per la rappresentazione in argomento, che avrà luogo nella data del 12 aprile, evocativa in quanto segna l’inizio della settimana santa, con l’invito a tutti noi ad immergerci nei personaggi e nei dialoghi e a fare nostro il messaggio di Gesù nella vita quotidiana.