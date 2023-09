“Impressioni di Settembre … ma anche un po’ di Ottobre”, nei quartieri di Lecce un omaggio ai cantautori italiani

Parte questa sera, venerdì 29 settembre la rassegna “Impressioni di Settembre … ma anche un po’ di Ottobre”, organizzata dal Comune di Lecce, con il sostegno della Regione Puglia (operazione finanziata a valere su Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-Tpp Puglia. Riscopri la meraviglia 2023”).

Si tratta di 10 piccoli concerti per animare i quartieri della città, a ingresso libero, con inizio alle ore 20.30, nei quali sarà proposto un viaggio nella musica leggera italiana e internazionale, ma anche locale con uno speciale omaggio al cantautore popolare Pino Zimba. Protagonisti di questi tributi a cantanti e cantautori nostrani e non solo saranno alcuni dei musicisti ed interpreti più noti del panorama musicale salentino che si esibiranno, ognuno in una piazza o piazzetta diversa, per i prossimi tre fine settimana.

Il programma

Venerdì 29 settembre In arte Gianfreda canterà Lucio Battisti in piazzetta Ariosto, sabato 30 settembre Raffaella Roccasecca farà un tributo al cantautorato internazionale in via Alberto Sordi, nel complesso Agave, mentre domenica 1º ottobre, Cristiana Verardo omaggerà la grande Mina in piazzetta Verdi.

La rassegna proseguirà venerdì 6 ottobre, in via San Domenico Savio, nel quartiere Salesiani, con Carlo Adamo che canta Domenico Modugno, sabato 7 ottobre, ci si sposta a Borgo Pace, nel piazzale davanti alla Chiesa di Santa Maria della Pace con Simone Perrone che canta Lucio Dalla, mentre domenica 8 ottobre, al quartiere San Lazzaro, in piazzetta Congedo Dario Jackc canta Raffaella Carrà.

E ancora, giovedì 12 ottobre, si suona al quartiere Santa Rosa, in Piazza indipendenza, con Max Vigneri. Alessandra Congedo e Valentina Marra in “Loro – Viaggio nell’universo canoro femminile”, mentre venerdì 13 ottobre, nel quartiere Stadio – rione San Sabino, in piazza Madre Teresa di Calcutta Dalila Spagnolo canta Pino Daniele. Si conclude sabato 14 ottobre, nel quartiere San Pio, in Piazza San Michele Arcangelo (Case Magno) con Zimba che canta Pino Zimaba e domenica 15 ottobre, in piazza Partigiani, con Emanuela Gabrieli che canta Gabriella Ferri.

«Sono iniziative – dichiara l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – nate in collaborazione con associazioni e comitati di residenti. Come i festival di quartiere che facciamo tra settembre e ottobre, da qualche anno, a cui aggiungiamo questa bellissima rassegna e una serie di altre iniziative che presenteremo a breve. Sin dall’inizio del mandato, cerchiamo sempre di più di accompagnare e stimolare la partecipazione dal basso con il coinvolgimento di chi vive il quartiere. E vedere le persone che scendono da casa, talvolta portandosi la sedia, per trascorrere una serata diversa, è bellissimo e rispecchia il senso dell’iniziativa di comunità che stiamo cercando di creare. Per “Impressioni di Settembre…ma anche un po’ di Ottobre” ringrazio Titti Stomeo per la direzione artistica che ci affianca in questa nuova avventura».