“Contro il Cinema”, al Museo Castromediano una rassegna sull’arte di Carmelo Bene

Prosegue il calendario di iniziative per celebrare i 20 anni dalla morte di Carmelo Bene, con l’evento “Contro il cinema. Rassegna sul cinema di Carmelo Bene”, curata da Emiliano Morreale, professore dell’Università La Sapienza di Roma e massimo esperto dell’arte dell’attore salentino.

«Il fulmineo passaggio di Carmelo Bene nel cinema, tra il 1968 e il 1975 – afferma Morreale – è una meteora che ha realizzato opere inclassificabili e in fondo rimosse del nostro cinema. “Cinque film d’autore, autore in particolare del proprio disfacimento”, li definì Bene stesso. In occasione del ventennale della morte, questa rassegna presenta i 5 lungometraggi e i 2 cortometraggi da lui diretti, a cui si aggiunge (in concomitanza con il centenario dalla sua nascita) l’Edipo Re di Pier Paolo Pasolini, dove Bene interpreta Creonte e il cortometraggio Ai Rotoli di Daniele Ciprì e Franco Maresco, con la lettura beniana di un testo di Antonio Pizzuto. A chiudere la rassegna, due lavori che testimoniano il passaggio alla fase creativa ulteriore, quella televisiva: l’Amleto in bianco e nero e il folgorante Riccardo II».

Da Nostra signora dei turchi a Barocco leccese e Capricci, a Salomè – solo per citare alcuni titoli – la rassegna permetterà, soprattutto alle giovani generazioni, di immergersi nel cinema beniano, grazie anche alla guida di illustri ospiti che di volta in volta introdurranno la proiezione. Il 31 marzo sarà la volta di Goffredo Fofi, mentre il 21 aprile sarà Emiliano Morreale a introdurre.

Nel ventennale della morte l’Archivio Carmelo Bene e il Polo Biblio-museale di Lecce, in collaborazione con Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Provincia di Lecce e Comune di Lecce, promuovono un ciclo di eventi, incontri, rassegne che a partire da marzo 2022 si svolgeranno a Lecce e a Otranto,.

Il programma

Le proiezioni si svolgeranno dal 31 marzo, alle ore 19.00, presso l’audorium del Museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce: 31 marzo Nostra signora dei turchi; 7 aprile Barocco leccese – Capricci; 15 aprile Hermitage – Don Giovanni; 21 aprile Salomè; 28 aprile Un Amleto di meno – Amleto televisivo; 5 maggio Riccardo III; 12 maggio Edipo Re di Pasolini e Ai Rotoli di Ciprì e Maresco.