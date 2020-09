«A me chi ci pensa?», l’incontro per riflettere sui bisogni degli educatori

Si avvieranno venerdì 11 settembre le conversazioni sotto il Carrubo per il percorso “Vele maestre alberi maestri” organizzato dall’associazione Pollicini Verdi. Al centro del primo incontro una domanda ambivalente: a me chi ci pensa?, usata non solo da chi cerca una mano, un indirizzo, in definitiva una strada, ma anche da chi quell’indirizzo e quella strada è chiamato ad indicarla: gli educatori, i genitori, gli insegnanti.

È quindi sotto la chioma del grande carrubo del parco scolastico della direzione didattica del IV circolo di via Romagna, a Lecce, che sono chiamati a raccolta gli educatori d’ogni genere e circuito professionale. Per una riflessione dialogata sull’importanza dell’ascolto e dell’equilibrio nella gestione dei propri bisogni personali, anzitutto, ma anche per un ragionamento collettivo attorno al tema del benessere e della crescita personale che – giocoforza – influenza i rapporti educativi.

L’incontro, introdotto dalla pedagogista Francesca Sgobio, vedrà la partecipazione di Francesco Aprile, formatore counselor in Analisi Transnazionale, impegnato in percorsi formativi per genitori ed educatori in collaborazione con scuole, enti ed istituzioni.

Come prenotarsi

L’incontro di venerdì 11 settembre inizierà alle 16.30 presso la sede di via Romagna, a Lecce. Per parteciparvi occorre prenotarsi con nome, cognome e recapito inviando una mail all’indirizzo polliciniverdi.lecce@gmail.com o un messaggio al 302065137. La limitazione dei posti è accompagnata al rispetto del distanziamento fisico, dell’utilizzo della mascherina e delle altre disposizioni anti-covid.