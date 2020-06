Al via la nuova stagione di “Teatini Cinema”, si parte con un omaggio a Federico Fellini

Riparte lunedì 15 giugno Teatini Cinema, la rassegna estiva di Cinema d’Autore nel Chiostro dell’Ex Convento dei Teatini, nel cuore del centro storico della città. La Rassegna è curata dal DB d’Essai in collaborazione con il Comune di Lecce.

Una formula, quella di quest’anno, che prevede 31 film in programmazione ogni giorno dal 15 giugno al 15 luglio.

Un omaggio a Federico Fellini

Il lunedì sarà dedicato al Cinema Ritrovato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Saranno tre i film di Federico Fellini, nell’anno del centenario della sua nascita. Si parte lunedì 15 giugno con 8½, il film che più di altri rappresenta un potente autoritratto del regista riminese. Seguiranno ‘La dolce vita’ e ‘I vitelloni’.

Proiezioni in lingua originale

Lunedì 22 giugno e 6 luglio saranno dedicati al Cinema restaurato in lingua originale, con sottotitoli in italiano: ‘Vertigo – la donna che visse due volte’ di Hitchock e ‘Il dottor Stranamore’ di Kubrick, entrambi usciti in prima visione restaurata lo scorso inverno.

Tutta la rassegna prova a portare allo spettatore il miglior cinema italiano e internazionale della passata stagione, da Ken Loach a Lee Chang-dong. Non mancano film come Parasite, Joker, La dea fortuna, Martin Eden, Pinocchio.

Prime visioni

Inoltre, in collaborazione con MioCInema, che durante il lockdown ha permesso l’uscita in piattaforma di numerose pellicole d’autore, la rassegna si arricchisce di alcune prime visioni cinematografiche presentate per la prima volta sul grande schermo: ‘Favolacce’ dei fratelli D’Innocenzo, ‘I miserabili’ di Lady Ly, ‘Dopo il matrimonio’ di Freundlich e ‘Matthias & Maxime’ di Dolan.

Acquisto dei biglietti

Anche quest’anno, l’inizio di ogni proiezione è previsto per le ore 21.00, con botteghino aperto presso la sala al piano terra del Chiostro dei Teatini dalle ore 20.00.

Il costo del biglietto è unico a 5,00 euro con la possibilità di acquistare il biglietto online sul sito www.dbdessai.it. Al fine di rispettare le norme relative al distanziamento sociale, Teatini Cinema prevede 200 spettatori e la presenza di 400 sedie numerate. Il pubblico è obbligato a rispettare il posto assegnato.