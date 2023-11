‘Un cuore che batte’, al Teatro Apollo la III edizione del Premio a sostegno della Breast Unit

C’è un cuore giallorosso che batte e che si fa ascoltare da tutti, a cominciare da quei salentini che sono legati non soltanto alle emozioni sportive che l’Us Lecce sa riscaldare ma anche ai messaggi sociali che si irraggiano da quella maglia e da quei colori. È con questi auspici che parte la 3° edizione di “Un cuore che Batte“, l’evento in collaborazione con l’Associazione Anna e Valter presieduta da Alfredo Fiorentino. Il ricavato della rassegna sarà devoluto a sostegno degli screening oncologici e della Breast Unit, la struttura specializzata nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione psicofisica delle donne con la neoplasia mammaria al seno.

Si tratta di un modo per dare un contributo alla prevenzione facendo informazione e cercando di donare alla causa strumenti necessari a velocizzare gli screening.

Così è nata una vera e propria rassegna, alla terza edizione, che aprirà le sue porte l’8 e il 9 novembre prossimi presso il Teatro Apollo di Lecce.

In occasione dell’ evento si esibirà prima l’orchestra musicale dell’ Ensemble Tito Schipa e successivamente la compagnia teatrale Corte dei Musco che porterà in scena “Le rose te Sant’Arpazia” scritta e diretta dal maestro William Fiorentino.

Una campagna di sensibilizzazione che andrà avanti per tutto l’anno, con altre iniziative per sostenere la Breast Unit del Vito Fazzi. Il Lecce Calcio del presidente Sticchi Damiani ancora una volta non farà mancare il suo sostegno e scenderà in campo per aiutare il territorio.

Dove acquistare i biglietti

C’è tempo ancora per acquistare i biglietti che permetteranno di raccogliere fondi per acquistare strumenti importanti per il bene comune di tutti. Per informazioni sui biglietti si può contattare il numero 389.9487226.