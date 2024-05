“Lingua Volgare”, a Palazzo Apostolico Orsini un reading della poetessa Paola Maritati

Domani, domenica 26 maggio 2024, dalle ore 18.30 a Lecce, presso Palazzo Apostolico Orsini , nell’ambito della XXIX edizione di Cortili Aperti, una delle manifestazioni più importanti e rappresentative che si svolgono in questo periodo dell’anno, i fruitori dei percorsi e degli itinerari promossi nell’arco della giornata, potranno avere il piacere di ascoltare anche la poesia di «Lingua volgare» (Musicaos Editore), nel reading dell’autrice e poetessa Paola Maritati.

Appuntamento alle ore 18.30 con Mufu, musica sperimentale dei musicisti: Emanuele Naima, Alex Adilardi, Giorgio Alfarano e reading poetico con Paola Maritati dalla raccolta di versi «Lingua volgare» (Musicaos editore).

«Lingua volgare» è la raccolta poetica esemplare dello stupore che genera la realtà e diviene verso in una scrittura dalla cifra stilistica tracotante, dal discorrere ripido.

Paola Maritati, nata nel 1985 a Galatina, vive a Nardò. Laureata in scenografia teatrale e cinematografica all’Accademia di Belle Arti di Lecce, lavora nel teatro come scenografa, costumista e progettista teatrale. Firma progetti in campo sociale e artistico, collabora con varie cooperative impegnandosi maggiormente sui problemi legati all’immigrazione e alla lotta di genere sul territorio Pugliese.

Appassionata d’arte, politica e fantascienza, ha lavorato presso l’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce come Social Media Manager. Ha due figli, Cosimo e Alice.