Readintour: per “Spazio d’Inchiostro” a Surbo, il libro di Valentina Perrone

Questo pomeriggio alle 17.30 con la presentazione del libro di Valentina Perrone “Il mare in base al vento” la Pro Loco di Surbo da avvio ad un percorso che proseguirà per tutto il 2020, e che occuperà un posto preminente nella programmazione culturale in cui sarà impegnata l’attivissima Pro Loco, guidata da Adelmo Carlà.

Da oggi in poi e per ogni mese è in programma la presentazione di un libro mentre varieranno le locations scelte tra corti, salotti privati, associazioni, giardini pubblici, piazze, scuole.

Spazio d’Inchiostro

La kermesse “Spazio d’Inchiostro”offrirà occasioni di riflessione, dialogando con i tanti autori che si susseguiranno, cercando di coinvolgere udito, gusto e tatto; ogni serata sarà diversa e a sé; ogni presentazione racconterà storie collaterali che si fondono, ogni evento sarà momento di condivisione.

Abbinate alle serate di presentazione di libri, opere di scrittori del territorio, anche le degustazioni di prodotti locali.

Un #Readintour che permetterà di viaggiare, e toccare le corde delle emozioni attraverso le pagine intrise di inchiostro.

Il mare in base al vento

Per questo primo evento della rassegna sarà, dunque, ospite la scrittrice e giornalista Valentina Perrone insieme al suo ultimo romanzo “Il mare in base al vento”, edito dalla casa editrice Kimerik.

«Le idee nascono dalla collaborazione e dalla fiducia – fanno sapere dall’Associazione – abbiamo pensato ad una serie di presentazioni di libri, in cui scrittori del territorio raccontano le loro creazioni, in luoghi originali e anche insoliti, come corti, salotti privati, giardini pubblici, associazioni e scuole. Per partire abbiamo scelto la dolcezza di Valentina Perrone e la sua ultima creatura letteraria, che ha già conquistato il cuore di innumerevoli lettori».

L’appuntamento è alle 17.30 presso la sede della Pro Loco, in piazza Aldo Moro: dopo i saluti del presidente Carlà, l’autrice dialogherà con Elisa Elia.

Ingresso libero