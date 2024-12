‘Ti aspetto’, l’albo illustrato di Rebecca Dautremer regala magia e romanticismo

L’attesa del Natale porta con sé un’atmosfera unica, capace di trasformare anche i giorni più ordinari in momenti carichi di magia. Gli occhi si tingono di sogni e progetti per l’anno che verrà, l’aria profuma di dolci speziati, e ovunque si percepisce un fermento che mescola gioia e trepidazione.

È il periodo in cui si riscoprono le piccole cose: il piacere di stare in famiglia, il valore di un dono scelto con cura. E proprio il dono diventa protagonista: non è solo un oggetto, ma un messaggio, un pensiero che racconta quanto conosciamo e amiamo la persona che lo riceve.

Il regalo di un libro è sempre un gesto che lascia un’impronta nel cuore, che sia un romanzo capace di emozionare, un giallo avvincente per accendere la curiosità o un libro illustrato che incanta grandi e piccoli.

Il mio consiglio è semplice: scegliete libri che sappiano emozionare, che parlino di voi e di chi li riceverà, che regalino la meraviglia di una storia che accompagna, consola, arricchisce.

In questo momento storico in cui le guerre prendono il sopravvento, una storia fatta di speranza e di attesa diventa il volano per sognare ed evadere: Ti aspetto (esito da Rizzoli) scritto e illustrato da Rebecca Dautremer , è da sempre il mio rifugio preferito, non solo a Natale, un capolavoro di straordinaria bellezza.

‘Ti aspetto‘ non è un semplice albo illustrato, è un elogio al romanticismo: intaglio dopo intaglio,

il coniglietto Jacominus compie un vero e proprio viaggio per arrivare puntuale al più speciale degli appuntamenti con la sua amata Dolce.

Un racconto del tempo che separa i due innamorati, dell’attesa e del rimo cadenzato dei desideri.

Perché un libro è un dono che dura per sempre, e Natale è il momento perfetto per condividerne

la magia.