“Repùtu”, a Santa Maria di Leuca una serata di lingua, cultura e musica salentina

Tutto pronto a Santa Maria di Leuca, dove, nella serata di sabato 9 luglio, a partire dalle ore 20.00, presso il Museo del Corallo Bianco, andrà in scena un incontro nel corso del quale verrà presentato “Repùtu, lamento funebre per le piazze del Salento”, un poema in vernacolo, di Giovanni Leuzzi, edito da Congedo

Nel corso dell’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale “Icarus”, dialogheranno con l’autore Giusy Agrosì e Cosimo Renna.

L’evento, inoltre, darà spazio alla musica, con i contributi musicali a tema a cura di Enzo Marenaci, Antonella Dell’Anna e Marina Leuzzi.

L’ingresso sarà libero, per maggiori informazioni si potrà contattare il museo al numero di telefono 392.9202337.