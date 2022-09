Poggiardo, la statua restaurata della Santissima Vergine Immacolata torna in Piazza Umberto I. La sinergia tra Comune, associazioni e Liceo Artistico

Metti insieme 27 associazioni di Poggiardo, l’amministrazione comunale della città e il glorioso Liceo Artistico ‘Nino della Notte’ (da qualche anno accorpato all’Iiss ‘Don Tonino Bello’ di Tricase). Poi aggiungici una bellissima statua della Santissima Vergine Immacolata restaurata grazie ai fondi raccolti dalle associazioni nel 2019, prima che la pandemia congelasse la vita sociale di tutte le comunità, e al sapiente lavoro dei docenti e degli alunni del ‘Nino della Notte’, quel liceo intitolato alla memoria dell’indimenticato artista salentino che aveva visto nascere quel monumento nel suo Istituto quando ne era direttore. Ne uscirà fuori una bellissima miscela civica organizzata dall’amministrazione locale durante una serata che ha visto protagonisti Antonio Ciriolo, Sindaco di Poggiardo, AnnaLena Manca, dirigente dell’Iiss ‘Don Tonino Bello’ di Tricase – ‘Nino Della Notte’ di Poggiardo e Tommaso Micello in rappresentanza delle associazioni che hanno raccolto i fondi necessari per il restauro della statua.

Un monumento che grazie ad un grande lavoro del Liceo Artistico torna a risplendere in Piazza Umberto I per offrire ai turisti di una delle più belle cittadine del Salento un’ attrazione culturale in più ed ai cittadini un simbolo di religiosità sempre più vivo. Don Maurizio Tarantino, prima dello spettacolo pirotecnico che ha allietato il momento della restituzione alla città della statua restaurata, ha benedetto il monumento.

Il tutto sotto gli occhi di Stellina Della Notte, figlia di Nino Della Notte, che ha ricordato con commozione i giorni in cui quella statua veniva progettata e realizzata nell’allora Istituto d’Arte prima di essere donata alla città. A testimonianza, dall’archivio di famiglia ha regalato ai presenti alcuni scatti fotografici del 1967 che raccontavano quei momenti di laboriosa creatività. Ora il monumento restaurato e valorizzato da una sapiente illuminazione torna al suo posto che è diventato quasi un’allocazione naturale.

La serata è rientrata a tutti gli effetti nei ‘Dialoghi con il territorio‘ che la dirigente Anna Lena Manca ha inventato e implementato nel tempo per creare sinergia tra la scuola, le istituzioni e la comunità. Così c’è stata l’occasione per presentare a Poggiardo le eccellenze che si sono formate nel ‘Don Tonino Bello’ – ‘Nino Della Notte’ a cominciare dalla studentessa, Melissa Greco, che ha creato il nuovo logo dell’Istituto e per passare poi a tutti i diplomati che hanno lasciato la scuola con il voto di 100/100 e che ieri sera, uno ad uno, hanno raccontato progetti, speranze, sogni e ambizioni.

Non poteva mancare in un’occasione del genere Anna Cammalleri, consigliere per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva del Governatore di Puglia Michele Emiliano. L’ex direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a cui si deve la felice intuizione dell’accorpamento degli istituti di Tricase e Poggiardo, ha voluto fare gli auguri a tutti gli studenti per l’inizio del nuovo scolastico, senza dimenticare le tante criticità del sistema, soprattutto in periferia, ma senza indugiare in alcun vittimismo: ‘Nella scuola occorre il lavoro coraggioso di tutti, un lavoro che non deve essere espletato da dietro ad una comoda scrivania ma che va, invece, vissuto per i ragazzi e tra i ragazzi’.

Hanno allietato la serata le esibizioni canore di Dania Cianci e Concy De Santis e le sfilate di moda organizzate dalle docenti Maria Grazia Frisullo, Adriana Accoto, Luciana Politi e Laura Petracca del Settore Produzioni Artigianali Tessili Sartoriali del ‘Don Tonino Bello’ in partnership con le professionalita nel settore design del ‘Nino Della Notte’ coordinate dalle professoresse Ada Afrune e Carmela Corvaglia.