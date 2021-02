Riapre al pubblico la Biblioteca Bernardini, appuntamento lunedì 15 con la mostra Home Landscape

Attraverso il portale bibliando.it, la messaggistica WhatsApp e i canali social, in questi mesi di chiusura obbligatoria delle biblioteche e dei luoghi della cultura si è tenuto vivo il rapporto con chi ha sempre “abitato” con partecipazione la Biblioteca Bernardini. Centinaia di utenti, sono rimasti aggiornati costantemente sulle iniziative di ricerca e progettualità culturale.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio scorso ha infatti consentito il passaggio della Puglia alla fascia di zona gialla con la conseguente possibilità di riapertura degli istituti culturali.

La biblioteca, quindi, riaprirà lunedì 15 febbraio alle ore 8.00 con accesso contingentato. All’interno saranno garantite tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Per poter accedere alla sala lettura e agli altri ambienti della Biblioteca Bernardini bisognerà prenotarsi al numero WhatsApp 0832.37.35.76, o autenticandosi dal proprio spazio personale su bibliando.it. In alternativa, si potrà prenotare l’accesso attraverso l’app ioPrenoto. La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

Si ricorda inoltre che il Museo Castromediano riaprirà i propri spazi il 5 marzo in occasione dell’inaugurazione della grande mostra su Paolo Gioli promossa nell’orbita del bando Italian Council del Ministero dei beni culturali.

Lunedì 15 febbraio la Biblioteca Bernardini, inoltre, riaprirà al pubblico – presso la chiesa di San Francesco della Scarpa – con la mostra Home Landscape, esposizione in anteprima nazionale della collezione di design della Level Project disegnata da Francesco Spada, etica e filosofia del progetto: spazi di riflessione di un “Maestro del design mediterraneo contemporaneo” (New York Times). L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00.

Il progetto Home Landscape

Home Landscape è un progetto promosso da Regione Puglia – assessorato all’industria turistica e culturale e Polo biblio-museale di Lecce, con il patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce, Confidustria Lecce e la collaborazione di Bauhaus. Progettazioni d’interni e Daf design. Tra i partners anche Vestas e Palazzo BN.

La filosofia del progetto di un design eclettico e sostenibile, capace di coniugare etica ed estetica, impegnandosi in riflessioni a maglie larghe che vanno da un rapporto simbiotico uomo-natura al rispetto delle biodiversità, al concetto di viaggio inteso come esperienza e unione di stili, culture, tradizioni e visioni: è questo il concept alla base di ciò che Level Project e Francesco Spada hanno elaborato insieme con una nuova collezione di arredi ricercati posizionati come sculture-installazioni nello spazio architettonico di san Francesco della Scarpa, attraverso un allestimento immersivo.