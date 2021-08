Al via RidonDante Tour, cinque serate per conoscere il Sommo Poeta

Prenderà il via domani, venerdì 13 agosto a Cannole, “RidonDante”, un tour dantesco nei comuni dell’Unione Entroterra Idruntino, promosso e organizzato dall’Unione omonima in collaborazione con La Nova Liber Ars, una serata dedicata al Sommo Poeta che andrà in scena nelle piazze dei cinque comuni che compongono il sodalizio.

RidonDante gioca con le parole e con l’ironia e già il titolo evidenzia come la manifestazione ripropone una rilettura, in chiave moderna, di un’opera magistrale come la Divina Commedia, attraverso la musica, l’arte visiva, il teatro, la drammaturgia condita a tratti da un pizzico di umorismo e di leggerezza; una specie di cammino congiunto e condiviso fra i comuni dell’Entroterra, teso a celebrare Dante attraverso la diffusione della sua opera più importante e famosa.

“Abbiamo voluto coordinare e promuovere un calendario di rappresentazioni che toccherà tutti e cinque i comuni aderenti all’Unione ’Entroterra Idruntino’ – spiega Antonio Melcore il sindaco di Cursi e presidente dell’Unione non solo per diffondere la cultura nel nostro territorio, ma soprattutto per cementare il legame che unisce le nostre comunità e, al tempo stesso, rendere omaggio a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua nascita”.

Date e luoghi delle rappresentazioni

Le rappresentazioni si terranno nelle piazze dei comuni di Cannole (13 agosto), Cursi (22 agosto), Maglie (24 agosto), Palmariggi (25 agosto) e Bagnolo del Salento (26 agosto): i cinque diventeranno, con l’ausilio di un maxi schermo, un palcoscenico naturale su cui si muoveranno sequenze, immagini e volti del grande teatro italiano, come Carmelo Bene, Vittorio Gassman e Roberto Benigni. Sarà la musica inedita del pianista Alessandro Rubichi, la voce di Agnese Perrone e di Giorgio Martina, con la partecipazione corale del pubblico, a traghettare gli spettatori dall’Inferno, al Purgatorio ed infine in Paradiso.

Il palcoscenico sarà lo strumento per raccontare e raccontarsi con il pubblico e gli spettatori saranno, al contempo, protagonisti e testimoni di una nuova esperienza di fare spettacolo.