‘Ritmi solidali’, la pizzica inclusiva che unisce

La marina di Andrano (località Botte) ha ospitato con grande successo la seconda edizione di ‘Ritmi solidali – insieme nella pizzica‘, un evento che ha trasformato la musica e la danza salentina in potenti strumenti di inclusione sociale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Andrano e da ‘Il Salento in Svizzera’ della blogger Biancarosa Urso, in collaborazione con ‘Lido Swim – Liberi di nuotare’ e la Pro Loco di Andrano, ha saputo unire la tradizione con un profondo messaggio di solidarietà.

il cuore dell’evento è stato un laboratorio di pizzica organizzato dall’Associazione ‘Ulìa te cantu’, che ha visto la partecipazione straordinaria della maestra Moana Casciaro. accompagnati dalla musica coinvolgente di Maria Rimini e del gruppo ‘I fomentati’, i partecipanti hanno imparato i passi di questa danza popolare, lasciandosi trasportare dal ritmo incalzante.

Fin dalla sua nascita, ‘Ritmi solidali’ si è posto l’obiettivo di creare un ambiente accogliente dove la musica diventa un mezzo per abbattere le barriere. L’evento, completamente gratuito e aperto a tutti, ha riservato una speciale attenzione alle persone con diversa abilità, garantendo che ognuno potesse partecipare attivamente e divertirsi senza limitazioni.

Questo impegno per l’inclusione è il vero motore dell’iniziativa, come riassume perfettamente il suo motto: “insieme siamo musica e facciamo musica”.

Turisti, anche stranieri, e residenti si sono uniti in un grande abbraccio collettivo, riempiendo la piazza e ballando insieme, dimostrando che la passione per la pizzica e lo spirito di comunità non conoscono confini. l’edizione di quest’anno ha confermato il successo della formula, rafforzando l’idea che la cultura e l’arte possano essere veicoli straordinari per la solidarietà e l’unione.