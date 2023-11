“Il geometra Antonio Manca e lo sviluppo di Monteroni nel ‘900”, Claudio Martino presenta il suo nuovo saggio

Si svolgerà domani, giovedì 30Novembre 2023 alle ore 18.00, presso Palazzo Baronale Lopez y Royo a Monteroni di Lecce, le presentazione del nuovo saggio di Claudio Martino, dal titolo “Il geometra Antonio Manca e lo sviluppo di Monteroni nel ‘900”, edito da Edizioni Esperidi.

Antonio Manca, uno dei primi geometri iscritti all’albo della provincia di Lecce, ha attraversato gran parte del ‘900 operando dal 1925 al 1968 nella sua Monteroni e nella vicina Monteruga. Venuto a conoscenza del congruo materiale conservato dalla famiglia, carteggi, tavole di progetto, diari privati, l’autore del saggio ha inteso tracciare un profilo umano e professionale del professionista ponendo l’attenzione sulle tante opere di edilizia pubblica e, soprattutto, privata che si possono ammirare tuttora.

L’introduzione è a cura dell’Architetto Andrea Mantovano che afferma: “Il senso e il significato di questa ricerca sull’attività del geometra Antonio Manca risiedono nei valori di simbolo e testimonianza dell’attività di una categoria professionale, quella dei geometri, che in un particolare momento storico ha rivestito un importante ruolo nel disegno dello sviluppo, e nella stessa immagine, di tanti paesi della provincia di Lecce; una considerazione oggettiva a proposito dell’intera categoria dei geometri, priva di alcun giudizio su tante realizzazioni”

Claudio Martino, dopo la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e la Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Topografia dell’Italia Antica presso l’Università del Salento. Ha svolto attività di scavo archeologico e ricognizione topografica nei territori del foggiano e del basso Lazio. Suoi, alcuni articoli pubblicati su riviste scientifiche nel settore della Topografia. È curatore della rivista Kunstwollen e della collana Ernesto Simini. Nel 2019 ha pubblicato Corigliano d’Otranto e l’antico abitato di Ghermita dall’età del bronzo all’età arcaica.