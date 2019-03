Lecce indossa la fascia arcobaleno, arriva la quinta edizione del Salento Rainbow film fest

Lecce si colora d’arcobaleno per i prossimi tre giorni. Arriva la quinta edizione di Salento Raimbow film festival, l’evento che vuole fare da “cassa di risonanza” sulla cultura Lgbti. Sarà il CineLab “Giuseppe Bartolucci” ad ospitare gli appuntamenti cinematografici da giovedì 28 a sabato 30 marzo, tutti gratuiti, grazie alla collaborazione di Apulia Film Commision, Manifatture Knos e l’associazione Liberamente e Apertamente.

È una rivoluzione

Questa edizione rende omaggio all’attivista transgender Sylvya Rivera, che nel 1969 aprì con le parole “it’s a revolution” i “Moti di Stonewall”, la prima vera ribellione contro la polizia newyorkese di gay, lesbiche, transgender, travestiti e drag queen. È la nascita del primo Gay Pride e delle lotte per i diritti Lgbt. A cinquant’anni di distanza, il capoluogo salentino si accende dello stesso senso di ribellione che aveva animato i primi passi della battaglia.

Film ed eventi in programma

Sempre con lo stesso carattere di produzioni indipendenti, l’appuntamento di quest’anno si dividerà tra cinema italiano (tra gli altri, Linfa di Carlotta Cerquetti, Dei di Cosimo Terlizzi, Being Okey di Nadia Lanfranchi, Il calciatore invisibile di Matteo Tortora, Mark’s diary di Jo Coda) e internazionale (The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhavan e Una Mujer Fantastica del cileno Sebastian Lelio, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel 2018).

Ad aprire il festival, giovedì 28 marzo alle 19:30, sarà Corti ribelli, produzioni audiovisive sul tema della violenza e dei pregiudizi, nell’ambito del progetto “Io Come Te, percorso di introspezione sociale contro la violenza”, promosso da Agedo Lecce e finanziato da Fondazione con il Sud. A. dare manforte alla rassegna di cinema, ci sarà anche la letteratura. Venerdì 29 marzo, alle 19:30, Luca Trapanese presenterà il libro Nata per te, scritto a quattro mani con Luca Mercadante. Il 30 marzo alle 18:30, invece, è la volta di Diego Passoni che presenterà Ma è stupendo. A chiudere la rassegna ci penserà il grande party God Save The Queer con Populous, Protopapa e Hearthdeat.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo è consultabile sul sito salentorainbowfilmfest.org.