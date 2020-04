La Puglia torna in prima serata su Rai3: dal Salento al Gargano, la puntata di Sapiens dedicata al Tacco d’Italia

Il Salento conquista, ancora una volta, la prima serata della televisione nazionale per affascinare milioni di telespettatori costretti a casa in questo periodo di quarantena. A regalare un altro servizio alla Puglia è “Sapiens – Un solo pianeta”, la trasmissione condotta da Mario Tozzi ed in onda questa sera, sabato 4 aprile, su Rai3 alle ore 20:30.

Protagonista del programma che pone domande sulla natura, sullo spazio e sulla Terra, sarà il Tacco d’Italia. Nel servizio di oggi, sullo schermo la faranno da padrone le bellezze della regione, da nord a sud, dal Gargano al Salento.

Nell’episodio di oggi ammireremo la Grotta dei Cervi (Porto Badisco), le cave di selce del Gargano, Castel Del Monte, le saline di Margherita di Savoia, passando per il barocco leccese di Nardò, il Castello di Lucera e molto altro. Tutti posti dove la natura e la storia si intrecciano per raccontare un territorio unico, che ha conservato le sue tradizioni e i suoi paesaggi.

A raccontare la Puglia sul grande schermo sarà Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i posti e i luoghi che ci appartengono e che troppo spesso sono a rischio. “Sapiens -Un solo pianeta” ha infatti l’obiettivo di sensibilizzare tutto il pubblico su quanto sia preziosa la Terra, il pianeta che abitiamo e che dobbiamo salvaguardare a tutti i costi.

Appuntamento questa sera su Rai3 alle ore 20:30, non mancate!

(Foto di copertina da Rai3)