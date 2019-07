‘Save the olives’, a Tiggiano Vinicio Capossela canta per gli olivi del Salento

Tra gli ulivi e per gli ulivi. Sabato 13 Luglio, Vinicio Capossela canterà e sarà protagonista di un evento organizzato dall’associazione Onlus “Save the olives”, impegnata nella sensibilizzazione al problema della “Xylella fastidiosa”. L’iniziativa è promossa al fine di raccogliere fondi da destinare alla promozione di una campagna di innesti con varietà resistenti su ulivi monumentali.

A partire dalle ore 19.00, presso la località Matine – Tiggiano (Le) – Capossela metterà la propria musica al servizio (e a difesa) della natura con “Planctum per alberi uomini e bestie”, concerto unico con brani tratti dal suo ultimo album intitolato “Ballate per uomini e bestie”.

L’album è vincitore del Premio Tenco 2019 per la potenza espressiva e le suggestioni di cui le canzoni di Capossela si fanno portatrici, per la luce che dalla sua poesia irrompe per dissipare il buio che appesta il nostro presente, per le immagini che stravolgono la corruzione del linguaggio del nostro tempo, per la scossa provocata dalle proteste contro la violenza e contro l’inciviltà nei confronti della natura.

Alcuni dei quattordici brani hanno un delicato sapore letterario, ispirati ai capolavori di Oscar Wilde e John Keats. In aggiunta, Capossela canterà brani tratti dai vecchi album, molti dei quali nascono proprio tra le bellezze della terra salentina, che l’artista ha dimostrato di amare a tal punto da ricevere, nel 2011, la cittadinanza onoraria di Patù.

Ricerca scientifica e buona agronomia

“Il nostro obiettivo – spiega il presidente di “Save the Olives” Pietro Petroni – è fare qualcosa di buono per la Puglia e per il Mediterraneo tutto, perché l’ulivo ne è il simbolo. Noi siamo dalla parte della ricerca scientifica e della buona agronomia, vogliamo rendere le persone consapevoli riguardo la questione della morte degli ulivi. Questo è ciò che ci ha indotto a metterci insieme come ONLUS”.

Coinvolgendo Vinicio Capossela, sensibile alla tematica della preservazione degli ulivi, il presidente Petroni auspica l’adesione di cittadini consapevoli al progetto di estendere l’area di interesse anche fuori dal territorio pugliese. “Con i proventi della serata continueremo a lavorare sul campo, innestando sempre più ulivi secolari”, spiega Petroni.

Olio Divino

Oltre a Capossela, all’evento parteciperanno anche il poeta, drammaturgo e regista Cosimo Damiano Damato che, per l’occasione, ha ideato lo short reading “Ulivi, odore di Getsemani” che andrà in scena prima del live di Capossela. Damato racconterà la sacralità della madre terra di Puglia attraverso un viaggio elegiaco accompagnato dal suono della chitarra di Michele Lisi, intessendo una tela di musica e poesia, descrivendo un’avventura di odori mediterranei che riconduce a un suono di voce di madre, a una melodia di nenia, alla dimensione delle origini, al calore delle radici. Il recital si aprirà con il monologo “Olio Divino” (scritto da Damato nel 2009 e già portato in scena, tra gli altri, da Arnoldo Foà, Michele Placido e Alessandro Haber).

Il recital attinge anche ai versi “Piantatori di alberi” dello stesso Damato, a “Un albero soltanto” di Erri De Luca, a “Quattro giorni laggiù nel Salento” di Tonino Guerra, a “Succhà” di Antonio Infantino e al reportage civile “Silenzio, qui si muore” dello scrittore Agostino Petroni.

Le opere fotografiche di Ugo Ricciardi

Si troveranno, inoltre, esposte alcune opere del fotografo Ugo Ricciardi (messe all’asta per beneficenza), artista italo-svizzero che, attivo da circa 15 anni in ambito internazionale ha esposto in collettive e personali. Dalle suggestioni dei numerosi viaggi in Africa e negli Stati Uniti, l’artista ha tratto dei progetti attraverso i quali racconta la caducità dell’esistenza e la resistenza delle forze della natura alla notte dei tempi attuali.

Info evento

Sabato 13 luglio ore 19

Località Matine (Tiggiano) 39°54’26.2”N 18°21’11.4”E

Quota associativa “Membro Ordinario” (solo concerto) 30 euro,

Quota associativa “Membro Salentino” (concerto con cena finale) 100 euro.

Per info chiamare Ernestos Karydis – Project Manager – 320/1116505, info@savetheolives.org

Per partecipare www.savetheolives.com