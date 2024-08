Scorrano si riaccende per i festeggiamenti in onore della Madonna della Luce e di San Rocco

Scorrano, la ‘capitale mondiale delle luminarie’ e sede del celeberrimo Presepe di Sabbia, si prepara a vivere due giorni di intense celebrazioni in onore della Madonna della Luce e di San Rocco.

Il 17 e il 18 agosto, il borgo salentino si vestirà a festa, offrendo un mix unico di spiritualità, folklore e divertimento.

Un legame profondo con la tradizione

Da secoli, queste feste rappresentano un momento cardine per la comunità scorranese, radicato in usanze antichissime e tramandate di generazione in generazione. La Madonna della Luce, venerata come protettrice delle partorienti, e San Rocco, invocato come guaritore dalle pestilenze, sono figure emblematiche della fede popolare salentina.

Un programma ricco di eventi

Il programma religioso

Sabato 17 agosto, alle 20.30, è prevista la Processione per le vie della città.

Domenica 18 agosto alle 7.30 e alle 10.00 si celebreranno le sante messe del mattino, mentre alle 19.30 ci sarà la messa solenne in onore della Madonna e di San Rocco.

Il programma civile

Ricco e articolato il programma di eventi civili (che si svolgeranno tutti in Piazza Vittorio Emanuele) che attrarrà la presenza dei tanti turisti presenti in provincia di Lecce.

Sabato 17 agosto, alle 21.30, il concerto di musica popolare salentina di Antonio Amato.

Domenica 18 agosto alle 19.30 un’ esposizione di auto e moto d’epoca a cui farà seguito, dalle 22.00, l’Hit Mania 90 Salento Fest che promette di far ballare davvero tutti.

Lunedì 19 agosto, alle ore 21.00, spazio al teatro vernacolare che concluderà il ricco calendario di eventi. Il Piccolo Teatro Scorranese porterà in scena la commedia ‘La politica de li Quaquaraqua’.

A Scorrano è nato il primo Comitato Festa Under 30

Insieme alla festa civile e religiosa, Scorrano ha un altro motivo per essere felice e festeggiare. È nato, infatti, proprio in occasione dell’ evento (diventandone motore trainante) il primo Comitato Festa Under 30, costituito da un gruppo di giovani amici che ha a cuore l’amore per il proprio paese. Solidarietà civica, inclusione sociale e cittadinanza attiva: sono questi i valori che fanno da sfondo al neo comitato, guidato dal presidente Pierpaolo Rausa.