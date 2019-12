Una Lecce in miniatura e molto altro, tutto fatto in legno. La vera arte di Ferdinando Macchia

Una vera e propria arte, con una perizia che forse non ha eguali. Il legno si svuota progressivamente per creare forme, per dare ombre e luci a monumenti che da quel legno prendono vita. Ferdinando Macchia è un artista in tutto e per tutto, uno di quelli che si sono fatti da sé, senza alcun insegnamento.

Chi si ricorda il secondo dopoguerra, forse non più in molti, conosce bene la povertà di quegli anni. Ed è proprio nella povertà che comincia la strada verso l’arte. Da piccolo Ferdinando, nato nel 1945, pensa bene di costruirsi le scarpe da sé: è così che prende il legno e lo lavora, fino a farlo diventare un oggetto tutto nuovo, degli zoccoli da indossare.

Ma è con il Duomo di Milano che comincia la sua attività di scultore. Forse l’opera che l’ha impegnato di più, è anche quella che ha fatto da laboratorio a cielo aperto. Da autodidatta, impara tutto quello che c’è da sapere sull’arte del legno, che nelle sue mani prende forme nuove. Per 9 lunghi anni, il Duomo di Milano è stato il suo pensiero fisso, di ritorno a casa.

Già, perché questo non è il suo lavoro. È solo tra un turno e l’altro a Galatina, dove presta servizio per l’Aeronautica militare, che Ferdinando si dedica all’arte del legno ed affina sempre di più la sua cassetta degli attrezzi. Niente planimetrie da studiare, ma un occhio molto acuto: è guardano i monumenti di Lecce dal vivo che li studia, li osserva fino a coglierne tutti i dettagli per rappresentarli.

E sono tante le sculture che rappresentano il capoluogo salentino e i suoi monumenti, una Lecce in miniatura che non è passata inosservata. È nel Castello di Lecce che si trova la sua scultura, un castello in miniatura fedelissimo all’originale. E così fa nel Salento, dove anche ad Acaja è esposta una delle sue opere in legno.

Parte il 20 dicembre la XIX Mostra del Presepio in Palazzo Vernazza a Lecce, dove fino al 6 gennaio sarà possibile vedere le splendide sculture di Ferdinando Macchia.