“Se mi manchi è più bello. Brevi storie per colmare la distanza”, il ritorno in libreria di Marco Bonini

Marco Bonini torna in libreria con “Se mi manchi è più bello. Brevi storie per colmare la distanza”(Ribalta edizioni) con un romanzo che esplora le sfide e le emozioni di una donna contemporanea divisa tra il desiderio di realizzazione professionale e l’impegno verso la sua famiglia, un equilibrio che è tanto difficile quanto necessario per trovare la propria felicità.

Lucrezia, è una donna di 43 anni, mamma di Marta e moglie di Luca. La sua carriera la porta a viaggiare tanto e ad essere lontana dalla famiglia. Luca si occupa della casa e della famiglia, è un padre presente e amorevole. Nonostante questa separazione, Lucrezia si impegna a mantenere un forte legame emotivo con la sua bambina, non permettendo alla distanza di intaccare la sua maternità.

Ogni sera, quando il desiderio di rivederla diventa insopportabile, Lucrezia trova il modo di esserci per lei, attraverso le storie che racconta al telefono, che sono più di semplici racconti: sono gesti d’amore, un modo per fare sentire la sua presenza, anche se lontana.

L’intensità della sua voce diventa un filo invisibile che unisce madre e figlia, superando la solitudine del distacco.

Il romanzo si ispira anche alla piece teatrale scritta e diretta da Bonini per Cristiana Capotondi, “La Vittoria è la balia dei vinti“, che affronta tematiche simili di sacrificio, separazione e amore.

Con una scrittura delicata e profonda, Bonini ci offre una storia che parla al cuore di chiunque abbia vissuto la tensione tra le proprie aspirazioni e le responsabilità familiari, esplorando con empatia la complessità della maternità e delle relazioni, tanto quando ci si trova vicini quanto quando si è lontani.

Marco Bonini incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Maglie il 13 gennaio alle ore 10.00. Introdurrà l’incontro la Dirigente Annarita Corrado, dialogherà con l’autore Valeria De Vitis de Il Gabinetto Letterario.