Astronomia, musica e arte a Cerrate, ecco gli eventi in programma per le sere Fai d’estate

L’estate non è ancora finita e neanche gli appuntamenti con storia, tradizione e cultura. Con due eventi ancora in programma, continua il ciclo delle sere Fai d’estate 2022 ospitate dall’Abbazia di Cerrate. Il prossimo 18 agosto e 28 agosto, infatti, sono previsti i due eventi “Astronomi per una notte” e Tra musica e arte: Libetta e Iacurci a Cerrate.

Astronomi per una notte

Giovedì 18 agosto, a partire dalle ore 21:00, si potrà ammirare il cielo sopra l’Abbazia secondo l’osservazione telescopica. Subito dopo, inoltre, sarà possibile visitare il complesso monumentale e continuare a contemplare il cielo stellato nel parco, il tutto accompagnato da un cestino di prodotti tipici salentini. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Giovanni Marroccia e con NASA – Nuova Associazione Studi Astronomici – di Brindisi ed è adatta a adulti e bambini.

Orari. 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00

Biglietti: Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI o rinnova la propria iscrizione.

Intero: € 13,00

Iscritti FAI: € 9,00

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 35,00

Tra musica e arte: Libetta e Iacurci a Cerrate

Domenica 28 agosto, invece, è la volta di un evento a tema musicale. A partire dalle ore 20.30, infatti, si potrà assistere all’esibizione di Libetta che riprone un repertorio che va da Gesualdo e Gibbons fino a Bach, Haydn, Mozart e anche brani appositamente concepiti. Per l’occasione sarà utilizzato un clavicordo, uno strumento ricostruito dal restauratore e tecnico accordatore Giorgio Manni grazie al recupero di elementi ancora funzionali di un pianoforte da tavolo di metà Ottocento, tra cui l’antica e pregiata tavola armonica pervenuta integra.

Secondo l’antica tradizione di decorazione di cembalo e clavicordi, l’artista Agostino Iacurci ha reinventato inoltre l’aspetto esteriore dello strumento, rendendolo allo stesso tempo un oggetto d’arte contemporanea.

Accanto al clavicordo anche un pianoforte moderno per mettere a confronto sonorità antiche e moderne, per una serata tutta dedicata alla musica.

Il concerto è organizzato in collaborazione con la Delegazione Fai di Lecce. L’attività sarà gratuita per chi si iscrive in loco al FAI o rinnova la propria iscrizione.

Orari: 20.30

Biglietti: Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto.

Iscritti FAI: € 20

Intero: € 25