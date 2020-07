“Note d’archi al tramonto” a Cerrate, il FAI lancia il programma per le sue “Sere d’estate”

L’estate è arrivata ed il Fondo Ambientale Italiano ripropone i suoi eventi per la stagione, in tutta sicurezza. Nei mesi di luglio e agosto 2020 si allunga fino a tarda sera l’orario di apertura dei Beni del FAI, lanciando le “Sere FAI d’estate”, per diluire l’afflusso di pubblico garantendo totale sicurezza, ma soprattutto per offrire un’inedita esperienza di visita, arricchita da una eterogenea proposta di eventi appositamente pensati per le sere d’estate.

All’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce si comincia con “Note d’archi al tramonto”, in due appuntamenti. Protagonisti della serata di martedì 28 luglio alle ore 19:00 saranno le note di Donizetti e Ravel, eseguite dal Quartetto d’archi Mitja – composto da Giorgiana Strazzullo (violino), Pasquale Allegretti Gravina (violino, Carmine Caniani (viola) e Veronica Fabbri Valenzuela (violoncello) – ospite di importanti Festival musicali internazionali e rassegne concertistiche.

Si prosegue giovedì 30 luglio alle 19:00 con l’esibizione di sette giovani violoncellisti. I musicisti – Stefano Bruno, Silvia Gira, Caterina Isaia, Gianluca Montaruli, Gianluca Pirisi, Mirko Sciambarruto, Paolo Tedesco, diretti dal Maestro Eliseo Castrignanò – sono stati selezionati per la Residenza Artistica promossa dall’Associazione Musicale Opera Prima, e realizzata grazie al contributo messo a disposizione dalla SIAE attraverso il bando “Per Chi Crea.

Le Sere FAI d’Estate proseguiranno sabato 8 agosto con “Astronomi per una notte”, appuntamento dedicato agli astrofili e ai sognatori, con osservazione guidata della volta celeste e delle costellazioni che caratterizzano l’estate, in particolare dei pianeti Giove e Saturno. Gli ingressi si svolgeranno nei seguenti orari: 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30, 23. Al termine dell’osservazione, sarà possibile visitare il complesso abbaziale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centri Ricerche Astronomiche (CRA) di Lecce.

Per partecipare alle “Sere FAI d’estate” è obbligatorio prenotare sul sito: www.serefai.it, per consentire una organizzazione nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19.