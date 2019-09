Al via la “Settimana della cultura del Mare”, ecco il programma dell’ottava edizione

Giunta alla sua ottava edizione, la “Settimana della cultura del mare” promette un programma ricco e che di certo non annoierà nemmeno i visitatori più esigenti. Ad organizzare gli appuntamenti previsti tra il 22 ed il 28 settembre sono l’Associazione “Puglia & Mare” e il Comune di Gallipoli, con il supporto dallo “Sportello pesca” del Gal Terra d’Arneo.

Si parte col programma: “Il mare delle donne”

Tra gli eventi in programma, nella serata di oggi, si parte con “Il mare delle donne”, la manifestazione in programma alle ore 19:30 nella biblioteca civica di Gallipoli. Si tratta di un seminario informale che coinvolge molte personalità provenienti da diversi settori della vita pugliese. A coordinare i lavori dell’appuntamento di oggi sarà Anita Marzano, presidente della Sezione Fidapa Bpw Italy del comune salentino, in prima fila nell’organizzazione dell’evento.

Tra gli interventi anche: Martinella Biondo, dirigente scolastico; Angelica Carlucci, sportiva; Lucia Fiammata, presidente Pro Loco Gallipoli; Monia Gaetani, tenente di vascello della guardia costiera; Maria Consiglia Mercuri, poetessa; Teresa Ravenna, imprenditrice; Anna Toma, avvocato.

A chiudere la serata ci sarà un’anticipazione della cerimonia di consegna del Premio “Vela latina”, in programma per sabato prossimo. A vincere il premio è Angelica Carlucci, la 66enne ginecologa di Trani che nei giorni scorsi ha compiuto l’impresa di attraversare a nuoto lo Stretto di Messina, non per competizione, ma perché “ha sempre amato il mare”. E spetta al presidente di “Puglia & Mare” la consegna di questo riconoscimento.

“Il Mercatino”

In programma per domani 25 settembre, invece, c’è il “Mercatino”, che continuerà fino al 28 settembre, nel centro storico di Gallipoli in via Antonietta De Pace. Il fine dell’evento è quello di aprire una finestra sulle produzioni enogastronomiche locali, per promuovere le eccellenze del territorio. I visitatori, dunque, potranno degustare le tipicità pugliesi e apprezzare quelle particolarità legate al territorio, come, ad esempio le “Pittule di mare”. Non mancano altre prelibatezze e particolarità artigianali.

“Visita guidata alle dimore storiche di Gallipoli”

Per il 26 settembre si prosegue con la visita delle più belle dimore storiche. Si parte alle ore 9:30 dall’Ufficio Iat sotto la guida dei volontari dell’associazione culturale Amart. Durante il percorso per le stradine del centro storico, il cultore di fotografia Toti Magno segnalerà agli ospiti scorci di mare inusuali per click memorabili.

All’attivo anche i laboratori didattici sul mare con esperienze di realtà aumentata e proiezioni multimediali itineranti in alcune scuole del territorio costiero.

Le mostre in programma

Sono due le esposizioni organizzate e aperte al pubblico fino al 28 settembre, con ingresso gratuito. “Nel blu dipinto di brutto” propone una raccolta di foto subacquee, una mostra allestita a cura dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo nella biblioteca civica. “I colori dell’anima”, invece, allestita nella Galleria NetLam in via De Pace, propone gli acquerelli di Tonio Perrella.