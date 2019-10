“Un mondo diseguale. Analisi e proposte per invertire la rotta”, al via la Settimana dello Sociologia a Lecce

Una settima all’insegna della sociologia per una università che incontra il territorio. Dal 14 al 18 ottobre sarà Lecce ad ospitare la Settimana della Sociologia a tema “Un mondo diseguale. Analisi e proposte per invertire la rotta”, proposto dal Dipartimento di Storia, Società e studi sull’Uomo dell’Università del Salento

Si tratta della terza edizione di un’iniziativa a carattere nazionale, promossa dalla Conferenza Nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle strutture di area sociologica assieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi AIS, SiSEC e SISCC.

L’obiettivo del ciclo di appuntamenti che animeranno il capoluogo salentino è quello di “schiudere le porte del laboratorio costituito dal lavoro quotidiano dei tanti docenti e ricercatori impegnati nei vari Atenei italiani, e trasmetterne l’operato alle comunità locali”. E per portare la sociologia al grande pubblico i temi di discussione saranno tanti, tutti stimolanti.

“Ci saranno docenti e tecnici – sottolinea il professor Emiliano Bevilacqua, coordinatore scientifico del ciclo di incontri – espressione della sociologia e, più in generale, delle scienze sociali, cui spetta il compito di un’analisi delle cause e del significato della disuguaglianza in un mondo alla ricerca di soluzioni innovative per differenze economiche, sociali e culturali purtroppo ancora presenti e dolorose”.

“La Settimana della Sociologia a Lecce si propone dunque come momento di discussione pubblica, partecipata, multidisciplinare e aperta a tutti. Puntiamo a interagire con la cittadinanza per sviluppare un sapere sociale diffuso e trovare soluzioni comuni ai problemi del presente: è il tentativo di costruire un dialogo concreto tra mondi diversi”.