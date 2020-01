Al via la seconda edizione di “Sfere Sonore”, appuntamento a Palazzo Marchesale ad Arnesano

Ad Arnesano si semina musica sotto gli archi… Nel piccolo comune della provincia di Lecce già noto per il progetto di formazione strumentale inclusiva “Sistema Musica Arnesano” che, partito lo scorso anno nell’Istituto Comprensivo Vittorio Bodini, ha già consentito a oggi l’assegnazione di uno strumento musicale (violino o violoncello) a 90 bambini del primo e secondo anno della Scuola Primaria, sabato 11 gennaio verrà inaugurata la seconda Stagione Concertistica Sfere Sonore prodotta dall’Associazione Musicale Opera Prima.

Nella Sala Botte del Palazzo Marchesale con inizio alle ore alle ore 19.00, si terrà il primo di sei appuntamenti interamente dedicati al repertorio cameristico per strumenti ad arco.

Protagoniste di questo avvio interamente dedicato al violoncello saranno Silvia Chiesa, tra le interpreti italiane più in vista sulla scena internazionale, con una fitta agenda di concerti e di registrazioni discografiche, e Ludovica Rana, giovane violoncellista salentina, direttore artistico di Sfere Sonore e direttore di SMA, nota per l’attivistica solistica e cameristica che l’ha portata a numerose collaborazioni, tra le quali quelle con la sorella Beatrice Rana, Enrico Dindo, Pablo Ferràndez, Bruno Giuranna, Oleg Kaskiv, Francesco Libetta, Marcello Panni, Massimo Quarta, Danilo Rossi, Alessandro Taverna, Giovanni Sollima e, non ultima, quella con Silvia Chiesa.

I brani eseguiti

Nel primo appuntamento di Sfere Sonore eseguiranno la celebre Ciaccona in Re minore di J. S. Bach nella trascrizione per due violoncelli, le due Suite n° 3 e 4 per violoncello solo e la Suite Op. 16 di Popper per due violoncelli.

Durante la serata verrà presentato un altro importante progetto a firma Opera Prima, la Residenza Artistica per sette violoncellisti che si realizzerà grazie al contributo messo a disposizione dalla SIAE attraverso il bando Per Chi Crea. Specificatamente rivolto alla giovane creatività in ambito musicale, la residenza si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2020 nel Salento, con incursioni nei luoghi artistici del territorio che forniranno elementi di ispirazione ai giovani musicisti. Sarà coordinata dal Maestro Concertatore Andres Rodrigo Lopez e prevederà un concerto finale assieme al celebre violoncellista Giovanni Sollima.

I partecipanti alla residenza saranno selezionati attraverso un bando nazionale con scadenza 31 Marzo 2020. Per i dettagli consultare il sito dell’Associazione Opera Prima al s link: https://www.associazioneoperaprima.com/residenza-siae/

Per Chi Crea è il programma che destina il 10% dei compensi per “copia privata” a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani. Nel 2018 hanno partecipato complessivamente al programma 2.289 progetti, Opera Prima fa parte dei 66 beneficiari per le Residenze artistiche.

Ticket ingresso Sfere Sonore 5 euro. Ingressi gratuiti riservati ai bambini partecipanti a Sistema Musica Arnesano.

Per informazioni e acquisto biglietti sferesonore@gmail.com o 3342428633.