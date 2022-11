Nei sotterranei del Castello di Nardò si va a caccia di fantasmi

Mercoledì 2 novembre al castello di Nardo, andrà in scena “Fole da Paura – A caccia di fantasmi”, spettacolo interattivo per famiglie nato dalla collaborazione tra “Ragazzi Di Via Malinconico Poieofolà – Costruzioni Teatrali” ed “Emozioni Sotterranee”. Un appuntamento a metà tra divertimento e paura, a misura dei più piccoli (a partire dai due anni).

Lo spettacolo coinvolgerà quattro attori che interpreteranno i personaggi cult delle storie di paura: Frankestein, un lupo mannaro, il Conte Dracula e la strega di Hansel e Gretel.

Una guida, cioè il cacciatore di fantasmi, accompagnerà gli spettatori alla ricerca degli spettri che “infestano” i sotterranei del castello.

Durante la festa di Halloween sembra, infatti, che questi spettri siano intervenuti “terrorizzando” i partecipanti che sono scappati lasciando la festa sul più bello. Nel percorso si incontreranno i personaggi che racconteranno la propria storia cercando di spaventare i bambini, ma purtroppo… sarà esattamente il contrario!

Sono in programma tre repliche dello spettacolo, alle ore 17, 18 e 19. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 379 1873285.