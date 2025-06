A Gallipoli in scena “Terramia”, lo spettacolo di Centro Danza Sylphide che punta i riflettori sul nostro vissuto

Si svolgerà questa sera, presso il Teatro Italia di Gallipoli, lo spettacolo di danza “Terramia”.

Il titolo dello spettacolo è intriso di significato e manifesta l’attaccamento al proprio territorio, forte e radicato. Le scelte che gran parte di noi, spesso, è costretta a fare, porta a rinunce, ma a volte, proprio questo legame, ci rende ostinati, nostalgici romantici. Il focus sui cui punta Cds Dance Studio, gira tutto intorno all’affetto verso la propria terra natia.

“Sono già passati 19 anni dal giorno in cui tutto ha preso vita. L’amore, la passione, la dedizione, l’impegno e la voglia di fare resteranno sempre il nostro punto di partenza per continuare a far crescere piccoli e grandi ballerini con l’amore e la magia che appartengono a questo mondo”, raccontano Francesco Rizzello e Tania Macagnino – Direttori artistici del centro professionale per la formazione di giovani danzatori–che poi concludono: “Superare sé stessi e le proprie paure, emozionarsi ed emozionare, imparare ad essere danzatori con personalità artistica, è l’obiettivo che vogliamo perseguire.

Grazie per la fiducia, grazie perché è soprattutto attraverso tutti voi se possiamo vivere e far vivere di sogni!”