Lecce, “Usman è arrivato” va in scena alla Fondazione Palmieri. I ricavi devoluti ai feriti in Ucraina

Sarà la Fondazione Palmieri a Lecce a fare da palcoscenico all’opera teatrale che mette in scena il dramma delle migrazioni lunedì 4 aprile, ore 20:00. “Usman è arrivato, tra giudizi e pregiudizi” è un testo teatrale sul fenomeno della migrazione dei popoli, reso ancora più attuale dalle migrazioni per cause belliche. L’opera è composta da cinque atti scritti dal giudice Maria Francesca Mariano e interpretati dagli attori Marco Antonio Romano e Valentina Piccolo della compagnia “Temenos recinti teatrali”, intervallati dai monologhi scritti e interpretati dal magistrato Salvatore Cosentino.

All’appuntamento del 4 aprile, inoltre, interverranno il Vescovo Mons. Michele Seccia, padre Mario Marafioti fondatore della comunità Emmanuel, il Prof. Luigi Melica, docente di diritto costituzionale ed europeo, alla presenza del Dott. Antonio Zecca direttore della Crocerossa cui sarà devoluto l’intero contributo volontario per tutti i feriti sul campo della guerra Russia- Ucraina che sta devastando il territorio europeo.