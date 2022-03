‘Stabant matres’, in scena a Specchia lo spettacolo musico teatrale di Deborah De Blasi

Le iniziative culturali celebrative della Festa Internazionale della Donna continuano anche dopo l’8 marzo. Stasera, alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Specchia, in Piazza del Popolo, andrà in scena lo spettacolo musico teatrale di Deborah De Blasi ‘Stabant Matres‘ . Sul palcoscenico il mezzosoprano Vincenza De Rinaldis, Antonio Papa all’organo e Deborah De Blasi come voce recitante.

Come si diceva, al centro della scena la figura della donna nel suo essere multiforme, complesso, articolato. La musica dello ‘Stabat Mater‘ di Antonio Vivaldi fa da colonna sonora alla forza espressiva di parole che vanno a delineare varie figure di donne vittime di guerra, di violenza, di ingiustizia. Un colore diverso per ogni donna, per ogni nazionalità una nuova emozione. Si raccontano, insomma, donne coraggiose, donne vere, donne che lasciano un segno nella storia. E tra queste non poteva macare Maria, donna tra le donne, tenera ed immensa figura di amore e pietà.

L’evento, a cui si accede nel rispetto della normativa anti covid , è a cura della Pro Loco di Specchia, in collaborazione con Accademia della Minerva e Accademia Thymós.