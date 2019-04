Premio “Il Paese della Poesia” a Stefano Giuseppe Scarcella, da Melissano un’eccellenza letteraria

A vincere “Il Paese della Poesia” è il salentino Stefano Giuseppe Scarcella, che si porta a casa il Premio Internazionale di Poesia, nella sezione singola poesia o inedita, organizzato dalla Aletti Editore.

A fare da cornice alla premiazione del poeta di Melissano sarà il centro storico di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, dove presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Sul mio corpo che trema”. È la XI edizione del Festival Internazionale “Il Federiciano” 2019 che fa da palcoscenico, il più grande evento poetico italiano e cartellone culturale, dedicato alla poesia emergente, che si celebrerà dal 27 luglio al 4 agosto. Presenti poeti candidati al premio Nobel e grandi artisti come Mogol, Giuseppe Aletti, Alessandro Quasimodo, Hafez Haidar, Ahmad Al Shahawy, Dato Magradze, Davide Rondoni, Franco Arminio, Francesco Gazzè, Pino Suriano.

“È un grande risultato, inaspettato – dice Scarcella, soddisfatto -. Al momento sono al lavoro, sto cercando di limare il volume che conterrà le poesie che mi hanno regalato grandi emozioni nel 2018, in vari concorsi e città italiane, e che avrà il titolo del componimento poetico premiato”.

La penna dello scrittore melissanese continua ad essere apprezzata in molti concorsi letterari. Tra le altre spiccano, senza dubbio, due menzioni d’onore conseguite nelle ultime settimane ai concorsi “La zattera della medusa” e “Al mattin del ver si sogna” in provincia di Frosinone, la menzione di merito al concorso “Impavidarte – La biennale della cultura 2018/2019” di Enna, e il terzo posto ottenuto al concorso “Guido Zucchi” di Bologna.

Per non dimenticare che tre delle sue poesie sono state scelte per il progetto Aletti – Vini D’Autore: “Dalla finestra”, “Ricordi” e “Lassù” fanno da fregio a un tris di vini (falanghina, rosato, il rosso e il nero – Sangiovese e Nero di Troia) della prestigiosa Placido Volpone, la casa vinicola dell’attore Michele Placido, che firma ogni bottiglia, e di Domenico Volpone.