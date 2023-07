Totanka e Bill. Quel 10 luglio nelle verdi praterie d’America…

Questa foto (scattata il 10 luglio di 135 anni fa) propone tutto il fascino e la bellezza dell’epopea western, perché ritrae due dei personaggi più rappresentativi della storia americana del XIX secolo: Totanka Yotanka e William Cody, entrambi cacciatori, entrambi entrati nei codici narrativi del mondo occidentale.

Bisonte Seduto (l’indiano d’America più famoso di tutti i tempi) era il capo dei Lakota Hunkpapa della grande nazione Sioux, l’uomo che sconfisse George Armstrong Custer a Little Bighorn nel 1876. William invece era un fuciliere infallibile e un circense rinomato in tutto il mondo, soprattutto in Europa dove esportò i suoi spettacoli. Noi lo chiamiamo Buffalo Bill.

Entrambi portano cucita addosso, nel loro nome, la pelle dei bisonti delle grandi pianure.

A partire dagli anni 80 del ‘800 il capo Sioux e il leggendario pistolero divennero amici e attraversarono insieme l’America portando in giro lo spettacolo del Wild West Show.

Dopo il 1890, al termine delle guerre indiane, Buffalo Bill portò il suo circo anche in Italia, esibendosi in decine di città tra Napoli, Roma e Milano.

Nel 1889 Bisonte Seduto fu applaudito a Londra dalla Regina d’Inghilterra che ne aveva sentito parlare in innumerevoli racconti. La regina Vittoria però affermò che un personaggio del genere non avrebbe mai dovuto far parte di un circo, perché i guerrieri Sioux hanno una dignità immensa che va ben oltre le esigenze del pubblico pagante.

La data della morte dei due personaggi non è importante, perché la letteratura e il cinema li hanno resi immortali.