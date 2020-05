L’Arte che soffre ma rilancia, ‘Stregati dalla musica’ dell’associazione Orpheo diventa digitale

Gli effetti del Codiv-19 sono stati visibili da subito, da quando la pandemia si è manifestata in tutta la sua virulenza. Le conseguenze sono sanitarie, sociali ed economiche. Siamo stati chiamati a gestire qualcosa più grande di noi, che ha portato via amici, famigliari, ci ha tolto la libertà di abbracciare e che oggi ci mette davanti le inevitabili macerie economiche delle imprese costrette a chiudere. Non tutte queste imprese hanno avuto la forza di riaprire o la possibilità di farlo.

Tra i settori che più hanno sofferto e continuano a soffrire c’è quello dello spettacolo: le luci si sono spente sui palchi, i sipari si sono abbassati, le porte dei teatri si sono chiuse.

Ma c’è chi non molla, ma anzi cerca di fare della difficoltà virtù, nonostante tutto.

“Non possiamo fermarci né aspettare. Puntiamo da subito tutto su digitale e innovazione tecnologica. Ripartiamo con un nuovo percorso immersivo su cui stiamo investendo tutte le nostre forze, implementando la piattaforma digitale avviata quattro anni fa con lo start del progetto e che in questi mesi di didattica a distanza è esplosa con centinaia di migliaia di visite e interazioni”. A dirlo sono Francesco e Matteo Spedicato insieme ad Andrea Rizzo. gli ideatori di “Stregati dalla musica”, il coraggioso e lungimirante programma di didattica e teatro musicale che conta complessivamente finora 75mila adesioni di bambini e ragazzi delle scuole pugliesi, attestandosi per questo come uno dei più grandi d’Italia.

La novità

Così, per il prossimo anno scolastico il progetto diventa totalmente digitale.

In oltre 25.000 mila si preparavano a concludere il percorso formativo, avviato in quest’anno scolastico, prendendo parte allo spettacolo interattivo finale. La pandemia ha impedito la messinscena delle 28 repliche de La Traviata e de Il Barbiere di Siviglia in programma al Teatro Politeama Greco di Lecce dal 16 al 27 marzo 2020 e al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi dal 28 al 30 aprile 2020. Diventeranno spettacoli fruibili in digitale, sia da scuola che da casa.

“L’emergenza COVID-19 e le misure restrittive del Governo non lasciano ben sperare in un imminente ritorno a teatro, specialmente con le modalità necessarie al progetto – dicono gli organizzatori – L’interruzione delle nostre produzioni, a pochi giorni dall’inizio degli spettacoli, è stata un duro colpo e come tante altre realtà, non nascondiamo che viviamo un momento molto difficile. Tuttavia, abbiamo deciso di non mollare e di cogliere le sfide che la situazione impone”.

“Da oggi Stregati dalla Musica diventa sempre più digitale e siamo già a lavoro nella creazione di un nuovo ambizioso percorso per rispondere al meglio alle esigenze di scuole e famiglie. Puntando alla completa digitalizzazione del progetto per il prossimo anno scolastico, siamo pronti a ricreare la magia dei nostri spettacoli anche non andando a teatro, sperando, ovviamente, di poterci tornare comunque presto, visto che abbiamo come obiettivo, da sempre, la formazione dello spettatore del futuro”.

Come fare

Tutti coloro che nel corso dell’a.s. 2019/20 hanno partecipato al progetto de La Traviata o a quello de Il Barbiere di Siviglia, avranno l’accesso gratuito alla prossima annualità.

Intanto da subito ci sarà la possibilità di accedere alla nuova area on line rivolta a tutta la famiglia, ricca di servizi come video-lezioni, testi, tutorial, materiali e suggerimenti didattici legati al progetto intrapreso.

Basta registrarsi al sito ORPHEO.IT per far parte di questa nuova avventura e ricevere in omaggio il nuovissimo poster con tutti i personaggi di Stregati dalla Musica, come sempre illustrati da Piero Schirinzi.

Come si dice: perché la musica allevia i dolori, è balsamo per l’anima.