‘Tanguedia’ di note: a Copertino risuona Piazzolla

Sabato 30 agosto, alle ore 21.30, la splendida cornice di Piazza Castello a Copertino si prepara a ospitare un evento musicale di grande spessore: il concerto ‘Tanguedia‘.

L’appuntamento, parte della rassegna estiva “Bell’estate a Copertino“, è un’occasione imperdibile per immergersi nelle atmosfere uniche del tango immortale di Astor Piazzolla.

Protagonisti della serata saranno il fisarmonicista Antonio Loderini e il pianista Gabriele Luigi Palma. Il duo, reduce dal successo ottenuto alla Rotonda di San Gregorio a Marina di Patù, è pronto a incantare nuovamente il pubblico con la propria sensibilità artistica e un’interpretazione che si discosta dalle convenzioni.

‘Tanguedia’ non è una semplice esecuzione, ma una vera e propria rilettura del repertorio di Piazzolla. Al centro del progetto vi è l’improvvisazione, un elemento che dona alle musiche una nuova linfa e una forza inaspettata. Il programma della serata spazia tra alcuni dei brani più celebri del compositore argentino, tra cui l’emozionante “Chau Paris”, la profonda “Vuelvo al Sur”, la toccante “Adios Nonino”, l’ipnotica “Oblivion” e, naturalmente, l’iconica “Libertango“.

Un evento che unisce la maestria di due musicisti talentuosi alla magia di un genere che ha fatto la storia della musica, il tutto nella suggestiva atmosfera di Piazza Castello. Insomma, non mancate!