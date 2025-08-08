Tanguedia, un omaggio a Piazzolla tra improvvisazione artistica e passione

Il 9 agosto 2025, la Rotonda di San Gregorio a Patù si prepara a ospitare un evento musicale di grande rilievo: “Tanguedia“. Questo concerto, a ingresso libero, è un omaggio sentito e vibrante al genio di Astor Piazzolla, il compositore che ha rivoluzionato il tango, trasformandolo da musica da ballo a forma d’arte complessa e affascinante.

Protagonisti della serata sono due musicisti d’eccezione: Antonio Loderini alla fisarmonica e Gabriele Luigi Palma al pianoforte. Il duo propone una rilettura fresca e originale delle celebri composizioni di Piazzolla. Il loro approccio si allontana dalla semplice esecuzione filologica per immergersi nell’improvvisazione, un elemento che conferisce nuova linfa e forza a brani immortali.

Il concerto promette un viaggio emozionante attraverso alcune delle pagine più belle del repertorio di Piazzolla. In scaletta, infatti, figurano capolavori come “Chau Paris,” “Vuelvo al Sur,” “Adios Nonino,” “Oblivion,” e l’iconico “Libertango“. Ogni nota, ogni melodia, sarà un’occasione per riscoprire la profondità e la passione di un artista che ha saputo fondere le radici del tango con influenze jazz e classiche.

Organizzato dal Comune di Patù in collaborazione con l’Associazione Arci, “Tanguedia” non è solo un evento musicale, ma un’esperienza culturale che unisce la bellezza della musica a quella mozzafiato della Rotonda di San Gregorio. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della grande musica e per chi desidera lasciarsi trasportare dalle sonorità uniche del tango nuevo. L’ingresso è libero, per permettere a tutti di partecipare a questa celebrazione del genio di Piazzolla.