‘Il mio terrazzo è a Sud’, perché ci vuole il sole per rifiorire se vivi lontano dal Salento

Se sei lontano dal Sud, dal tuo Sud, se per viverlo e riviverlo ti devi accontentare di qualche giorno di ferie in estate o durante le feste comandate oppure devi strappare qualche ponte ‘mordi e fuggi’ al tirannico calendario, beh…allora ti ci vuole molto sole per rifiorire, allora ti serve molto calore, allora hai bisogno di mettere al caldo la tua anima. Ma lontano dal Sud il sole non c’è, il caldo non c’è, le distese assolate non ci sono. E non c’è il mare. Allora ecco che Emanuela Rizzo, poetessa salentina che vive al Nord, ha pensato di allestire il suo terrazzo quasi fosse un giardino meridionale, piantando ulivi e fichi d’india. Guarda a Sud il suo terrazzo, come i suoi occhi, come il suo cuore in una domenica di triste lontananza.

Il mio terrazzo è a Sud

Il mio terrazzo

è a Sud.

A Sud

delle nuvole,

a Sud

della tristezza,

delle lacrime

facili,

dell’indifferenza

della gente,

dinanzi

a tutto quel

verde,

che

molti ignorano,

spesso dimenticano,

non sapendo,

quanto

sole

serva,

per rifiorire,

lontano dal Sud.