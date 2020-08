Ironie pungenti e amare verità: a Castro arrivano “Le frasi di Osho”

Un punto fisso quotidiano dei social network e non solo, diffondendo nel web le battute pungenti realizzate con un umorismo singolare vestito dallo slang romanesco. Siamo parlando, naturalmente, de “Le più belle frasi di Osho“, la celebre pagina Facebook che, con ironia pungente, racconta l’Italia con foto e didascalie improbabili.

E per la sua prima volta in Puglia Federico Palmaroli, l’autore della pagina, ha scelto la cornice di Castro nell’ambito del progetto “Ti racconto a Capo- Limited Edition”, realizzato dall’associazione Idee a Sud Est, in una versione ‘ristretta’ viste le misure emergenziali.

Questa sera, quindi, a partire dalle ore 20.30, grazie alla collaborazione ed alla sinergia con l’Amministrazione Comunale, il Castello di Castro ospiterà una serata imprevedibile con “Le Frasi di Osho”, foto-battute che imperversano ormai quotidianamente sui social network, su diversi giornali nazionali ed in molte trasmissioni televisive.

Il dialogo con Palmaroli sarà introdotto dal Vice Sindaco del Comune di Castro, Alberto Capraro, e sarà animato dagli interventi di Carlo Ciardo e Luciano De Francesco dell’associazione Idee a Sud Est.

“Abbiamo colto al volo la proposta dell’associazione IDEE A SUD EST – dichiara il Vice Sindaco di Castro Alberto Capraro – organizzando in brevissimo tempo una serata che vedrà la partecipazione di Federico Palmaroli, mente delle Frasi di Osho. Il nostro territorio ha la fortuna di avere un maniero che non solo rappresenta uno scrigno architettonico ed un fulcro museale di rilevante importanza, ma che ha una conformazione tale da consentirci di organizzare serate come questa potendo ben attrezzare l’atrio in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni anti-covid. L’estate castrense – conclude Capraro – seppure in un quadro del tutto particolare dettato dalle misure anti pandemiche, si impreziosisce di questo ulteriore tassello e con la presenza di Palmaroli si apre all’imprevedibilità umoristica di un artista unico nel suo genere”.

“Non è stato facile riuscire ad organizzare un appuntamento in così breve tempo e stando attenti ai vincoli della normativa emergenziale – affermano Carlo Ciardo e Luciano De Francesco – ma abbiamo voluto prevedere una tappa del progetto TI RACCONTO A CAPO, seppur in modo inusuale e diverso rispetto agli anni precedenti. Se questo è stato possibile lo dobbiamo non solo ai tanti amici che animano la vita associativa, ma anche grazie al sostegno fattivo dell’Amministrazione Comunale di Castro, nonchè alla disponibilità ed alla professionalità di Federico Palmaroli”.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero Whatsapp 329.0594713.