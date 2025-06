Lo scrittore Mario Desiati, inaugura la 15ma edizione di “Ti Racconto a Capo”

Taglia il traguardo della quindicesima edizione “Ti racconto a Capo”, il progetto organizzato nel Capo di Leuca dall’associazione Idee a Sud Est.

Nel corso dei mesi di giugno, luglio e settembre si avvicenderanno ospiti, presentazioni e dialoghi che avranno come fulcro Corsano. Una pluralità di voci sarà la costante anche di questa nuova edizione del progetto che è dedicata a Gabriel Garcia Marquez con una sua frase emblematica per descrivere un piccolo sogno divenuto progetto culturale: “Non è vero che le persone smettono di inseguire i sogni perché invecchiano. Invecchiano perché smettono di inseguire i sogni”.

L’apertura del programma è affidata allo scrittore Mario Desiati che Giovedì 26 giugno alle 21:00 in Piazza Santa Teresa a Corsano presenterà il suo ultimo romanzo “Malbianco” (Einaudi). In dialogo con Valeria Bisanti e Alessandro Borlizzi, il vincitore del Premio Strega 2022 racconterà una storia complessa e articolata, che parte dal tarantino per giungere in Germania e fare ritorno. I segreti e i silenzi della famiglia Petrovici, infatti, sembrano annodare fili nascosti di una memoria lacunosa che si schiuderà pagina dopo pagina.

Il programma degli incontri proseguirà con altri appuntamenti.

Venerdì 4 luglio in Piazza Santa Teresa a Corsano sarà la volta del Vescovo della Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca Mons. Vito Angiuli con “Grazie don Tonino” (Il pozzo di Giacobbe), un prezioso volume che restituisce la profondità dell’insegnamento teologico di don Tonino Bello, la sua passione per la vita della Chiesa, il suo amore per i poveri e il suo impegno per la pace. La serata, introdotta da don William Del Vecchio, Parroco di Corsano, sarà animata dalle domande di Carlo Ciardo e Luciano De Francesco

Venerdì 25 luglio con il noto giornalista e già direttore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, il quale presenterà “Antifascisti immaginari” (Piper First). Il libro rappresenta un punto di riflessione sull’antifascismo stereotipato e sui reali rischi autoritari, con una esposizione in antitesi con la narrazione stereotipata dei talk show. la serata sarà animata dalle domande del giornalista di La7 Danilo Lupo.

Sabato 13 settembre “Ti racconto a Capo” concluderà il proprio calendario ospitando l’attore e scrittore Donato Chiarello, il quale presenterà il suo ultimo libro “Madammane” (Besa).

“La quindicesima edizione è un traguardo importante – dichiara Luciano De Francesco, Vicepresidente dell’associazione Idee a Sud Est – non solo per il numero di edizioni che abbiamo organizzato, ma soprattutto per la varietà di tematiche, ospiti e suggestioni che abbiamo ospitato all’interno di un progetto che è riuscito ad abbracciare prospettive differenti”.

“Quando abbiamo iniziato a il percorso di Ti racconto a capo avevamo la voglia di camminare lungo il sentiero delle idee controvento – afferma il Presidente dell’associazione, Carlo Ciardo – e per tutti questi 15 anni abbiamo cercato di mantenere fede a questo obiettivo ospitando modalità espressive, visioni artistiche, pensieri e visioni variegate e mai scontate. Tutto è stato possibile grazie alla disponibilità degli ospiti, alla voglia di fare dei volontari e alla presenza di un pubblico che ha sempre partecipato e sostenuto un progetto nato in questo lembo del Capo di Leuca”.