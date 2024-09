Mons. Vito Angiuli chiude la 14ma edizione di “Ti Racconto a Capo”

La quattordicesima edizione della rassegna “Ti Racconto a Capo”, organizzata dall’associazione Idee a Sud Est, ha concluso il suo fitto calendario con una riflessione sull’oggi.

Nella serata di ieri in Piazza Santa Teresa a Corsano è stato presentato “Siamo fuori dal tunnel?”, l’ultimo libro di Mons. Vito Angiuli.

Il volume raccoglie molteplici omelie, relazioni, scritti e articoli del Vescovo della Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca. Approfondimenti svolti nel corso del periodo tragico del Covid-19 e che abbracciano anche gli scenari di guerra in Ucraina ed in Medio Oriente, per giungere a concentrare l’attenzione sul Mediterraneo e sull’Occidente. Lo scritto ha anche ad oggetto temi come il disagio sociale ed il nichilismo, lungo un percorso spiccatamente filosofico che rispecchia la formazione di Mons. Angiuli.

L’incontro è stato introdotto dal Parroco di Corsano, don William Del Vecchio e animato dalle domande di Luciano De Francesco e Carlo Ciardo, rispettivamente Vice Presidente e Presidente dell’associazione Idee a Sud Est.

“Giungiamo al termine della quattordicesima edizione del progetto Ti racconto a Capo con una riflessione delicata e pregna di molteplici significati, grazie alla preziosa presenza di Mons. Angiuli – afferma Carlo Ciardo – Quest’ultimo incontro è anche il momento per tirare le fila dell’edizione 2024. E’ sempre una bella sorpresa poter constatare che gli sforzi organizzativi e l’impegno che profondiamo per ospitare dialoghi ed approfondimenti sempre nuovi e diversi, trovino il riscontro tangibile nella presenza di un pubblico numero ed attento, che ha animato ogni appuntamento ben oltre le aspettative. Tutto questo è il risultato di un connubio perfetto, rappresentato dalla disponibilità di ospiti di altissimo livello e dall’abnegazione di tutti i volontari dell’associazione Idee a Sud Est che mettono mente e cuore al servizio della comunità”.

Il calendario di incontri ha preso avvio il 22 giugno con il reporter di guerra Fausto Biloslavo, ha poi visto anche la partecipazione del giornalista Rai Roberto Inciocchi e del neurochirurgo Antonio Montinaro.